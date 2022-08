Charles Wright : « le procès du 28 septembre aura bel et bien lieu avant le 28 septembre… »

Dans le cadre de l’organisation du procès des évènements du 28 septembre 2009, le Directeur du Centre Formation Judiciaire a sur instruction du Ministère de la Justice Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme, tenu une réunion ce vendredi 26 août, dans la salle de conférence dudit département avec les 61 magistrats et les greffiers choisis provisoirement.

Le ministre Alphonse Charles Wright qui a présidé cette rencontre, a dans sa communication fait savoir que pour la réussite de ce procès du 28 septembre l’on a besoin de tout le personnel judiciaire.

Alhassane Habi Camara, directeur du centre de formation judiciaire a dans son intervention rappelé les objectifs de cette rencontre : « c’est de préparer les acteurs qui vont conduire le procès du 28 septembre 2009 à mieux être outillés afin de conduire à bon port le procès tant attendu, un procès qui a une dimension comme vous le savez internationale, un procès qui fait l’objet de beaucoup de débats dans l’opinion publique… La formation qui sera lancée s’étalera sur 2 semaines. Dès au sortir d’ici, l’équipe pédagogique du centre va se mettre en œuvre pour constituer tous les éléments qui doivent rentrer en ligne de compte durant ces 2 semaines de formation. Les thématiques qui seront débattues sont les infractions qui sont commises au stade, les infractions qui feront l’objet de l’ordonnance de renvoi du pool de juge d’instruction ».

À en croire le Garde des Sceaux, le Président de la transition colonel Mamadi Doumbouya a donné des instructions fermes devant l’opinion publique nationale et internationale que « dans le cadre de la politique pénale du gouvernement, dans le cadre de la lutte contre l’impunité sous toutes es formes, le procès du 28 septembre aura bel et bien lieu avant le 28 septembre. La position du gouvernement est ferme, formelle par rapport à ce procès ».

Poursuivant son speech devant les magistrats de la Cour Suprême, des Cours d’appels, des tribunaux des premières instances, des chefs de greffes et greffiers fortement mobilisés, Alphonse Charles Wright a fait remarquer qu’on ne peut parler du procès sans parler des acteurs qui doivent quand-même tenir ce procès.

‘ »C’est pourquoi on ne peut pas importer des magistrats ailleurs, ce sont vous les magistrats de Guinée, ce sont vous les greffiers de Guinée qui aurez la responsabilité morale devant l’histoire de pouvoir juger ce crime de masse selon votre serment, selon votre intime conviction. Ce que je peux en tant que ministre de la justice c’est de vous réitérer notre volonté ferme d’assurer votre protection. Soyez en rassurés que votre protection constitue un des points centraux sur lesquels j’attache du prix. C’est pourquoi dès mercredi tous les organes a savoir l’organe de comité de pilotage le comité de suivi technique et le projet de suivi des différentes recommandations vont subvenir pour dire qu’est-ce qu’on peut faire pour des magistrats. Comment ce procès va être organisé? », dit-il.

Plus loin, l’ex-Procureur général de la Cour d’Appel de Conakry de préciser ceci : « nous sommes là aujourd’hui tout est question de génération, je vois dans cette salle des gens qui nous ont formés au centre de formation judiciaire, je vois des aînés qui nous ont pris en stage juridictionnel, je vois dans cette salles des gens qui nous ont pris en stage quand nous étions auditeurs et autres. Peut-être que si on interrogeait le destin, on dira que ce département doit être géré par un ancien. Mais la sagesse et le destin aidant, aujourd’hui Dieu a fait que je suis là à la tête du département par la force du destin mais sachez que la réussite du département ne dépend nullement de M. le ministre Garde de Sceaux, ça dépend de toute la famille judiciaire. Cette famille judiciaire doit être débarrassée des considérations interpersonnelles, elle doit lever plus haut les questions de justice. Quelle justice nous voulons pour notre pays? Quel profil voulons ressembler nous magistrats pour donner la satisfaction à l’ensemble des populations qui attendent beaucoup de nous? C’est pourquoi je confie la responsabilité de cette formation de l’encadrement de tous les jeunes magistrats ici aux aînés de la Cour Suprême pour vous dire que cette formation, c’est la vôtre, c’est vous qui devrez nous organiser, vous les doyens de la Cour Suprême, on vous doit ce respect et cette considération ».

Pour finir, le Ministre de la Justice Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme de souligner.

« Le décret qui va conduire à la nomination des magistrats qui vont conduire ce procès, la proposition c’est toujours moi, mais laissez-moi vous dire que toute recommandations qui sera formulée au profit de ceux qui doivent juger parce qu’il y a le principe de double degré de juridiction. Ce dossier peut aller jusqu’à la Cour Suprême. C’est pourquoi on a réuni tous les magistrats, c’est en prélude à tout ça. La proposition des magistrats sera faite sur la base de deux pools qui seront mis en place. Le pool parquet qui va être dirigé par un haut magistrat de la Cour Suprême et le pool de siège aussi par un haut magistrat de la Cour. A l’issue de la formation, vous allez me faire une proposition qui doit aller à quel degré. Je vous assure que je ne vais pas déroger à cela en tant que vice-président du conseil supérieur de la magistrature, le président de la transition ne dérogera pas à cela. Que chacun soit concerné par ce procès parce que c’est une partie de l’histoire de la justice que nous devrons écrire dans les marbres de l’histoire avec l’encre positif de ce que nous comptons donner comme message aux yeux du monde entier. Je suis en contact permanent avec la Cour pénale internationale [CPI], mais laissez-moi vous dire que la Guinée doit avoir la capacité de montrer aux yeux du monde, à l’image du Sénégal qui a pu organiser le procès d’Hissen Habré [ancien président du Sénégal] qu’il y a des magistrats en République de Guinée qui ont la compétence de pouvoir tenir ce procès »

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08