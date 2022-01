Charles Wright : « si c’est par l’application de la loi que je dois incendier la Guinée, alors elle sera incendiée par… »

Le Parquet Général de la Cour d’Appel de Conakry, sous l’égide du Procureur Général de la Cour d’Appel, Alphonse Charles Right a rencontré ce Mardi 11 janvier 2022, dans la salle d’audience de la Cour d’Appel, tous les officiers de police judiciaire composés des directeurs et officiers de gendarmerie, des agents des commissariats centraux et urbains, des agents de la sécurité routière et de l’OPROGEM. Objectif: expliquer aux OPJ, les nouvelles orientations du Parquet Général.

Pour commencer son intervention, le Procureur Général de la Cour d’Appel de Conakry s’est adressé aux procureurs, en rappelant les tares qui assaillent cette chaîne pénale.

Je ne peux pas comprendre qu’un officier de police judiciaire commence une enquête et que par des coups de téléphone par-ci par-là, on les appelle pour dire mettez fin à l’enquête, communiquez le dossier à l’État alors que cela n’est pas commandé par l’intérêt de la loi

« Messieurs les procureurs de la République, avant d’arriver aux officiers de police judiciaire, je voudrais désormais que vous reteniez autant vous avez un regard sur l’activité ou les activités des officiers de police judiciaire autant le parquet général vous a à l’œil. Je ne peux pas comprendre qu’un officier de police judiciaire commence une enquête et que par des coups de téléphone par-ci par-là, on les appelle pour dire mettez fin à l’enquête, communiquez le dossier à l’État alors que cela n’est pas commandé par l’intérêt de la loi. », a-t-il précisé.

Je n’ai pas de sentiment quand il s’agit de la loi. Si c’est par l’application de la loi que je dois [incendier] la Guinée, alors la Guinée sera incendiée par l’application rigoureuse de la loi

Avant de poursuivre en ces termes: « Vous ne devrez pas être les maillons faibles des officiers de police judiciaire. Les gens qui partent voir les OPJ pour dire écoutez si vous ne faites pas ça, nous sommes tout de suite prêts à appeler le procureur de la République qui va vous dessaisir et que vous aussi vous prenez la décision et vous affaiblissez les officiers de police judiciaire. Je l’accepterai jamais. Il faut que cela soit compris… je n’ai pas de sentiment quand il s’agit de la loi. Si c’est par l’application de la loi que je dois [incendier] la Guinée, alors la Guinée sera incendiée par l’application rigoureuse de la loi ».

Il faut qu’on instaure la culture de reddition des comptes et d’inspections, c’est important. Tout homme a besoin d’être contrôlé, surveillé. Pourquoi ? Parce que dans l’apparence physique de l’être que nous incarnons, l’individu est en perpétuelle perdition. S’il n’est pas contrôlé et surveillé, il peut arriver à des dérives préjudiciables aux pauvres citoyens



Plus loin, le procureur général de la Cour d’Appel de Conakry a exhorté tous les procureurs à faire beaucoup attention. « Les OPJ que vous dirigez sont des agents sur lesquels vous devrez veiller au quotidien de ce qu’ils font au sein des services des DPJ…Comme vous avez pris l’engagement tout de suite il ne faut pas être des procureurs qui vont rester dans les bureaux après les OPJ, pourquoi pas vous déplacer pour aller constater ce qui se passe sur le terrain, dans les services des Directions des Polices Judiciaires (DPJ). Ne créez pas d’obstacle entre vous, allez vers eux dans le cadre des inspections, la loi vous le permet. Il faut qu’on instaure la culture de reddition des comptes et d’inspections, c’est important. Tout homme a besoin d’être contrôlé, surveillé. Pourquoi ? Parce que dans l’apparence physique de l’être que nous incarnons, l’individu est en perpétuelle perdition. S’il n’est pas contrôlé et surveillé, il peut arriver à des dérives préjudiciables aux pauvres citoyens. La culture de l’inspection deviendra désormais le quotidien. », a-t-il dit devant une salle remplie d’OPJ.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08