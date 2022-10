Charles Wright sur le retour de Saïkou Yaya Barry en prison : « pour l’instant, il n’est pas envisageable qu’à son retour il puisse retourner en prison »

Le secrétaire exécutif de l’Union des Forces République (UFR), Saïkou Yaya Barry qui a obtenu une autorisation d’aller se faire soigner en Tunisie par la justice guinéenne ne retournera peut-être pas en détention provisoire après sa convalescence jusqu’à ce qu’il puisse se prononcer sur le fond face à une ordonnance de clôture quant aux faits incriminés.

L’information a été donnée ce jeudi par le garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme qui a rassuré que sur le cas de Saïkou Yaya, c’est le visage humain de la justice qui œuvre au respect des droits des personnes qui sont en conflit avec la loi.

A en croire le Garde des Sceaux, « Monsieur Saïkou Yaya Barry est en conflit avec la loi, il a été poursuivi pour des chefs d’inculpation qui lui ont été notifiés, sa décision d’évacuation est une décision judiciaire qui se justifie par l’humanitaire comme ce que je viens de vous dire. La mesure qui a été prise, c’est pour lui permettre d’aller se faire soigner. Nous, ce que nous pouvons dire, les gens pensent à son retour qu’il va se retourner en prison, je me dis quelque part que notre justice reste aujourd’hui et demeure une justice à visage humain, une justice indépendante, une justice qui œuvre au respect des droits des personnes qui sont en conflit avec la loi. Lorsque cela est établi dans une procédure que nous jugeons une procédure pénale exécutable ».

Et Alphonse Charles Wright d’ajouter: « Lorsqu’il va revenir, moi mon souhait aujourd’hui est qu’il puisse être guéri de cette maladie. Les céphalées qu’il a qu’on ne puisse pas encore ajouter pour dire quand il va aller, il revient pour qu’il soit mis encore en prison, parce qu’il a besoin non seulement d’une assistance psychosociale, vouloir le dire moi je ne le sait pas, mais ce que je peux vous promettre, vu déjà ces céphalées là, j’en suis sûr et certain que peut-être une mesure alternative à la détention pourra être trouvée, jusqu’à ce qu’il puisse se prononcer sur le fond face à une ordonnance de clôture quant aux faits incriminés ».

Pour être plus explicite, l’ex procureur général de la cour d’appel de Conakry dira finalement : « je pense que pour l’instant, il n’est pas envisageable à son retour à ce qu’il puisse retourner en prison…Nous attendrons toujours l’apport des médecins pour nous dire est-ce que son état est compatible oui ou non à la détention. Nous irons cas par cas pour pouvoir respecter ses droits », a indiqué Alphonse Charles Wright dans les « Grandes Gueules » du groupe Hadafo médias.

Mamadou Yaya Barry