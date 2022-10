Le ministre Wright sur l’état de Saïkou Yaya : « si les diagnostics s’avèrent qu’il est nécessaire qu’il soit évacué, la justice ne fera aucun obstacle »

Le secrétaire exécutif de l’UFR, Saïkou Yaya Barry et ancien député de la République, transporté la nuit dernière à l’hôpital Sino-Guinéen, à cause d’une hémorragie au niveau des nerfs a reçu la visite du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme, en fin de soirée, de ce dimanche 09 octobre.

Au sortir de cette visite, Alphonse Charles Wright a profité de l’occasion pour expliquer les raisons pour lesquelles l’homme politique qui séjourne à la maison centrale depuis plus de 2 mois a été transporté dans une ambulance dans ce centre hospitalier.

Alphonse Charles Wright qui a échangé avec la famille mais également avec le détenu, il a tenu à rassurer qu’il n’y a pas de péril en la demeure et que l’état de Saïkou Yaya Barry est stable. Mais tout de même, il faut lui laisser du temps pour récupérer, a-t-il dit.

« Le ministère de la justice et des droits d de l’homme avait passé un communiqué sur l’État de santé de M. Saïkou Yaya Barry. Cet état de santé, contrairement à ce que les gens disent, dire qu’il n’a bénéficié d’aucun examen nous pousse à venir toucher du doigt son état de santé. Au delà des rapports médicaux, qu’on nous remonte, au delà de toutes les informations portées à la connaissance du département de la justice, à travers la direction de l’administration pénitentiaire, nous avons décidé ce dimanche de venir à son chevet en tant que ministre de la justice et des droits de l’homme », a dit le ministre.

Poursuivant, le Garde des Sceaux a tenté de clarifier les choses qui font beaucoup de bruits et spéculations tant dans les médias que sur la place publique « lorsque le problème a commencé, le département de la justice avait toutes les mesures pour l’accompagner médicalement au niveau de l’hôpital Ignace Deen. Les diagnostics qui ont été posés par les médecins ont conclu qu’il avait des céphalées, ce qui nécessitait de faire le scanner. Le scanner a été fait et il a été relevé qu’il avait un problème d’hémorragie au niveau des nerfs. Mais, cette hémorragie au niveau des nerfs nécessitait une autre confirmation médicale d’où la nécessité de le ramener à nouveau parce qu’il se plaignait beaucoup des céphalées. Nous avons décidé à ce qu’il soit placé sous surveillance médicale à l’hôpital Ignace Deen, c’est raison pour laquelle vous avez appris qu’il s’est aussitôt retourné à l’infirmerie de la maison centrale. Ceux-ci se sont très bien occupés de lui mais puisque la capacité des diagnostics au niveau de nos hôpitaux vu qu’il doit faire des contre-expertises et tout, moi j’ai décidé hier à ce qu’il soit hospitalisé au niveau de l’hôpital Sino-Guinéen et les médecins l’ont transporté dans une ambulance médicalisée et il est venu dans un état stable parce qu’il y a des gens qui peuvent toujours souffler sur la braise de l’émotion et de la passion », a expliqué Alphonse Charles Wright.

Plus loin, l’ancien procureur général a fait savoir qu’en tant que Ministère des droits de l’homme, il ne regarde pas le conflit que la personne a, avec la loi, nous le regardons en tant que citoyen qui demande à ce qu’il puisse avoir le droit à un traitement digne de son statut de citoyen « Nous, en tant que ministère en charge des droits de l’homme, nous nous déployons toujours à ce que chaque personne détenue puisse bénéficier de tout ce qu’il y a comme droits. La preuve aujourd’hui, depuis son admission dans cet hôpital, la prise en charge est assurée à 100% par le département de la justice comme nous l’avons fait pour Ibrahima Diallo qui avait eu un premier problème et qui s’est rétabli. Pour lui aussi, nous allons suivre. l’État fait le mieux pour pouvoir respecter tout ce qui est de ses droits mais aussi fera en sorte que tout ceux qui sont détenus, que ce soit lui ou d’autres personnes, chaque fois qu’il y a nécessité, qu’il y ait suivi médical que personne ne fasse obstacle par rapport à cela », a-t-il précisé.

Pour, le Ministre de la Justice explique que la prison n’est pas faite que pour priver les gens de leur liberté, elle est faite aussi pour préparer l’individu à mieux se réinsérer dans la société.

« J’ai vu son épouse avec qui j’ai échangé aujourd’hui, je suis en contact avec sa famille, on a échangé, je suis apte à les recevoir à n’importe quelle heure parce que mon directeur est déjà là et je peux vous dire que son état est stable, il n’y a pas de péril en la demeure. Il faut lui laisser le temps de pouvoir récupérer, parce que les médecins comme eux-mêmes ils le disent, quand vous avez un problème au niveau de la tête, il vous faut quand-même une thérapie psychosocial, il a besoin de sa famille autour de lui et il faut que les gens évitent d’enfoncer davantage tout ce qu’il y a comme pression de la presse et tout ce qui en suit », a souligné le garde des sceaux.

En outre dit-il : « Je puis vous assurer que son suivi médical et la prise en charge sont assurés par le département.. Si les diagnostics s’avèrent qu’il est nécessaire qu’il soit évacué ailleurs, s’il y en a, le département de la justice ne fera aucun obstacle par rapport à ça. (…). La prison n’est pas faite que pour priver les gens de leur liberté, elle est faite aussi pour préparer l’individu à mieux se réinsérer dans la société. On peut être à l’état libre et tomber malade tout comme on peut être en milieu carcéral et tomber malade mais, le plus important est que l’intéressé puisse bénéficier des soins nécessaires dignes de son statut de citoyen », conclut-il.

Mamadou Yaya Barry