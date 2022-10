Charles Wright sur son bilan de 100 jours au ministère de la Justice: « nous avons fait de la lutte contre la drogue et autres notre priorité »

En conférence de presse ce jeudi 27 octobre, dans la salle de conférence de son département, le garde des sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme qui vient de franchir les 100 jours à la tête de ce ministère, a fait le bilan [ Actions réalisées, en cours et les perspectives ndlr] depuis sa nomination le 08 juillet dernier. Durant ces 100 jours, plusieurs travaux d’envergure ont été réalisés parmi lesquels la lutte contre la cocaïne.

À en croire Alphonse Charles Wright, le temps où on pouvait penser qu’on peut saisir de la cocaïne et entre-temps assimiler ça à de la farine est révolu. Il souligne que cela traduit la volonté bien entendu du gouvernement à lutter très efficacement contre ce fléau qui avait fait de notre pays dans un passé récent, une plaque tournante du trafic de cocaïne, dans la sous-région ouest-africaine.

« On a doté le département de la Justice d’un arrêté qui vise la création de lutte contre la drogue. Vous avez remarqué que tout récemment, la République de Guinée a incinéré plus de 3 tonnes de cocaïne (…). Certains ont pensé que ce sont les vieilles pratiques qui ont refait surface. C’est-à-dire, on procède à la saisie des produits prohibés tels que la cocaïne et entre-temps on dissimule ça pour les remplacer par de la farine », a indiqué Alphonse Charles Wright, avant de poursuivre : « Je peux leur dire que c’est vrai, quand vous êtes dans un pays où tout le monde ment ou beaucoup ont menti, la crise de confiance étant, on le leur concède. Mais, ce qui est clair et qu’il faut quand même accepter de dire et de reconnaître, nous avons également fait de la lutte contre la drogue et autres notre priorité en mettant en place un comité. Ce comité est composé de tous les services de sécurité, de la gendarmerie et de la police, qui s’occupent aujourd’hui de la lutte contre la drogue. C’est pourquoi, vous remarquez actuellement, il y a beaucoup de saisies de cocaïne au niveau de l’aéroport… »

Plus loin, le ministre de la Justice et des Droits de l’homme a rassuré ceux qui doutent de l’efficacité du comité créé à cet effet et dont il est le président. « Quand j’entends certaines personnes dire que les services de sécurité saisissent ces quantités de cocaïne et que la Guinée ne fait pas d’efforts, j’en ris quand même. Parce que les services de sécurité ont la capacité, en collaboration avec les services judiciaires, de détecter et de saisir ces produits prohibés sur le territoire guinéen… », a admis Alphonse Charles Wright.

Mamadou Yaya Barry