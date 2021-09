Charte de la Transition : le CNRD fausse sa promesse d’inclusion (intégralité)

La pression et le chantage ont-ils eu raison de la détermination du CNRD ? Contrairement à sa promesse de n’exclure aucun Guinéen de la transition, le colonel-président et ses hommes sont passés outre en mettant de côté des Guinéens qui ont servi l’ancien régime. Pour le Conseil national de la transition (CNT), il est mentionné que les membres du gouvernement et ceux des institutions dissoutes sont exclus. Ira-t-il jusqu’à éliminer les candidats à la présidentielle du 18 octobre dernier qui a permis à Alpha Condé de briguer un 3è mandat?