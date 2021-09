Charte de la transition : ‘’nous avons fait une lecture et nous pensons qu’il y a l’espoir’’ (Dr Faya Millimouno)

La charte de la transition a été rendue publique ce lundi 27 septembre 2021 par le Comité national de rassemblement et du développement (CNRD). Après cette publication, des acteurs politiques et sociaux continuent d’analyser ladite charte.

C’est le cas du président du Bloc Libéral (BL), Dr Faya Millimouno qui s’est exprimé sur la question ce mardi sur les ondes de la Radio FIM FM, dans son émission ‘’Mirador’’.

A l’entame, il dira : « Nous avons écouté la lecture de la charte, tous les grands principes annoncés depuis les premiers communiqués pour lesquels nous autres au niveau des partis politiques et même la société civile semblent être prescrits dans cette charte. Ce qui, déjà est un motif d’espoir que cette période transitoire va se dérouler correctement. Il reste à voir les étapes prochaines. Nous avons par exemple apprécié que le CNT, contrairement aux propositions d’autres, soit plus restreint. Nous, nous avions pensé que 75 personnes étaient suffisantes, on est allé à 81, ce n’est pas mal. Donc, nous avons fait une lecture et nous pensons qu’il y a l’espoir. »

S’agissant de la durée la transition qui n’est pas définie dans ladite charte, il a tenu à préciser : « Je crois que c’était prudent de la part du CNRD de n’est pas se prononcer sur cette question parce qu’elle cruciale. Vous suivez déjà la pression de la communauté internationale, et vous avez suivi le passage à Conakry de la délégation au plus haut niveau de la CEDEAO. Et il y a également au sein de la société guinéenne des divergences de vue. De notre côté au niveau de la CPR, nous avons pensé que compte tenu de ce qu’il y a à faire, nous avons besoin d’un minium de deux (2) ans et cinq (5) ans au maximum. Alors ça, il y a beaucoup de divergences même au niveau de la classe politique. Donc sur cette question, je suis d’accord avec eux que ça soit l’objet d’une concertation pour s’entendre sur quelque chose. »

Youssouf Keita