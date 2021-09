Cheick Yérim Seck à propos du CNRD : « ce pouvoir est légitime, il recoupe les aspirations du plus grand nombre »

Au cours de l’émission “Les Grandes Gueules’’, d’Espace FM de ce mercredi 29 septembre 2021, le journaliste sénégalais Cheick Yerim Seck a indiqué qu’il a accueilli le coup d’Etat guinéen avec beaucoup d’émotion. Pour lui, c’est comme une sorte de délivrance.

« Je vous dis clairement ce que je pense. Moi je ne fais pas de la langue de bois en journalisme. Je pense que la Guinée mérite pour une fois d’être gouverner dans des conditions respectueuses des droits de l’homme parce que les arrestations d’opposants politiques étaient devenus le quotidien des Guinéens, l’expression politique était devenue brutale, voire vulgaire. La corruption, la preuve, ce qui a été trouvé comme cash au domicile de ce dignitaire. C’est la preuve que la corruption avait atteint des proportions apocalyptiques. Je pense que le peuple de Guinée, ce grand peuple, le pays de Samory Touré, de Alpha Yaya Diallo », a-t-il déclaré.

Le journaliste poursuit en affirmant clairement que la charte de la transition qu’il a lue le réconforte. Il ajoute même que ce pouvoir est légitime puisqu’il recoupe le plus grand nombre.

« Jusqu’ici, je pense que le regard que j’ai sur cette transition, c’est le regard mondialement partagé par tous les observateurs de la vie politique africaine, guinéenne en particulier. Je pense que la Guinée est à un moment important de son histoire. J’aurais bien pu théoriser dans le cas actuel la notion de coup d’Etat démocratique. Parce que vous savez, au cours de la première marche du pouvoir, il y a légalité mais aussi il y a la légitimité. Ce pouvoir est légitime parce qu’il recoupe les aspirations du plus grand nombre. En tout cas, les Guinéens l’ont manifesté à travers leurs manifestations publiques. Un ! Deuxièmement, pourquoi un coup d’Etat démocratique parce que jusqu’ici le discours que j’ai entendu est un discours qui paraît être un discours de restauration de la démocratie, un discours de rectification des erreurs du passé de sorte que jusqu’ici à l’image de beaucoup d’observateurs internationaux. Parce que là je viens de Dakar, je suis arrivé hier. Tout le monde projette globalement un regard positif sur la transition. Compte tenu du peu de degré personnel de l’homme qui dirige la transition et qui a inspiré plus ou moins confiance. J’avais réservé mon jugement sur cette question et tous ceux qui m’ont suivi sur les médias sénégalais savent que j’avais été prudent sur cette question jusqu’ici. Mais la charte de la transition que j’ai lue me conforte dans l’idée que des pas sont posés dans la bonne direction. Parce que la charte de la transition dit des choses qui, à mon sens, sont très importantes. Et parmi les choses les plus importantes, le fait que Mamadi Doumbouya, en tant que chef de la transition, ait clairement dit que le chef de la transition ne peut pas être candidat aux élections à venir, me réconforte. Et l’idée de créer un gouvernement et un CNT qui vont statuer sur les questions fondamentales pour conduire la transition me réconforte. Même si ce n’est pas une nouveauté », a- t-il affirmé.

Pour Cheick Yerim Seck, Il faut évidemment une vigilance citoyenne de tous les instants. Il trouve que c’est évident et que d’un bout à l’autre de cette transition, il doit avoir une vigilance à la fois politique et citoyenne, pour ne pas glisser dans une transition ratée.

Christine Finda Kamano