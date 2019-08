Chemin de fer Boké-Télimélé : le Consortium SMB-Winning indemnise les districts Ariboya et Waratia à 4.658.466.010 GNF

Le Consortium SMB-Winnin a, de nouveau, procédé mercredi, 07 août 2019, au payement d’un montant total de quatre milliards six cent cinquante-huit millions quatre cent quarante-six mille dix (4.658.466.010 GNF) destinés à indemniser les communautés des districts ARIBOYA et WARATIA, sous-préfecture de Kolaboui dans la préfecture de Boké.

Pour illustration, dans le même montant, sont également inclus les montants dits communautaires et lignageux, d’après les agents de l’équipe d’inventaires.

La cérémonie a regroupé les autorités des localités concernées, des agents de la société expertise environnementale et sociale (SEES) sous l’œil attentif d’un huissier de justice.

La base vie de Winning a servi de cadre à la cérémonie de remise officielle des chèques aux bénéficiaires munis des sacs et leurs pièces d’identités.

Utile de rappeler que cette autre compensation vise à réhabiliter et soulager les populations de Ariboya et Waratia impactées à leur tour, par le projet de réalisation d’une ligne de chemin de fer au niveau des PK 15-20 entre Dapilon (Boké) et Santou (Télimélé) sur une distance de 135 km.

Mobilisés pour la circonstance, les agents communautaires du consortium ont tour à tour invité les bénéficiaires à une gestion rationnelle des montants communautaires pour le développement et le rayonnement de leurs localités respectives.

A la cérémonie, le maire de la commune rurale de Kolaboui, Ansoumane Zito Coumbassa a souhaité que « ces montants souvent sources potentielles des polémiques dans les villages, soient investis dans la création des activités génératrices de revenus (AGR). Une façon de planter et sécuriser l’argent pour le bien-être des générations futures. »

« Des occasions pareilles sont rares. L’exploitation minière étant éphémère, nous allons investir cet argent dans la formation de nos enfants, l’entretien de nos familles et dans l’entrepreneuriat… »

Mamadouba Camara