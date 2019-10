Chemin de fer Boké –Télimélé : plus de 6 milliards fg payés aux communautés environnantes…

Le Consortium SMB-Winning a procédé à des remises de compensations ce mercredi 9 octobre 2019, à la Base Vie Chemin de fer, auprès de 43 personnes impactées par la réalisation d’une gare de triage et de retournement de trains, pour un montant total de six milliards sept cent sept millions six cent quarante-huit mille cinq cent soixante francs guinéens (6.707.648.560 GNF) dans les villages de Katounou, Kamikolo, Kagbany, district de Sogoboly, sous-préfecture de Kolaboui dans la préfecture de Boké.

Le montant communautaire inclut dans le montant total est d’un milliard quatre cent quatre-vingt-seize millions trente-deux mille francs guinéens (1.496.032.000 GNF).

S’exprimant au nom du Consortium SMB Winning, le représentant de la SMB a rappelé que « Cette 10ème compensation s’inscrit dans le cadre de la Responsabilité Sociétale du Consortium qui, basé sur les études d’impact environnemental et social réalisées, entend respecter ses obligations en indemnisant les personnes impactées par les travaux de construction de ses infrastructures et encourager les activités génératrices de revenus par des accompagnements concrets et efficaces. Dans le cadre de sa collaboration avec toutes les parties prenantes, le Consortium SMB Winning œuvre aussi à l’amélioration des conditions de vie dans vos villages respectifs ».

Pour le sous-préfet adjoint de la CR de Kolaboui, Malik Savané : « Nous devons, à cette phase, au regard des aides que nous apporte le Consortium SMB Winning, prendre l’initiative aussi de valoriser nos plantations et plaines agricoles… »

La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités des districts cités plus haut, d’un huissier de Justice, des représentants de la Société d’Expertise Environnementale et Sociale (SEES) ainsi que des bénéficiaires munis de leurs pièces d’identification. Interrogés, certains bénéficiaires visiblement heureux ont exprimé à notre micro, leurs sentiments de satisfaction au Consortium SMB Winning pour le respect de ses engagements en faveur des populations locales. Et ils ont surtout promis d’utiliser ces fonds à bon escient.

A noter que le projet s’inscrit dans le cadre de la réalisation d’une ligne de chemin de fer du Consortium SMB-Winning, de Dapilon (Boké) à la zone minière de Santou (Télémélé).

Mamadouba Camara, Boké