Chemin de fer Conakry-Kankan : les experts de la société allemande ‘’OBERMEYER’’ dévoilent les résultats de leur visite

Intéressés par plusieurs projets dont celui de la réalisation du chemin de fer Conakry-Bamako, des experts d’une société allemande dénommée ‘’OBERMEYER’’ sont arrivés en Guinée dans la soirée de ce dimanche, 13 décembre dernier.

Après plus de 10 jours de prise de contact avec les autorités impliquées dans les projets concernés, cette mission d’exploration a fait la restitution de ses travaux ce mardi 22 décembre, dans les locaux du Ministère de la Coopération Internationale et l’Intégration Africaine en présence de plusieurs invités.

D’entrée, le chef de ladite mission, Christos Nikolaou dira que « le but de notre visite d’environ une dizaine de jours était d’explorer les possibilités d’impliquer notre entreprise dans la réalisation et l’exécution de certains projets très importants dans les infrastructures, principalement les mines et le maritime. Lors des rencontres que nous avons eues avec les autorités compétentes de Guinée, nous avons eu l’opportunité et l’honneur d’être informés sur les besoins et priorités du pays en termes de projets d’infrastructure et d’autre part, pour assurer le plus haut niveau de formation professionnelle et scientifique du personnel et des technocrates du pays », dira-t-il.

Poursuivant, il fera savoir que leur séjour en Guinée a été fructueux. « Nous avons un grand de participer au développement des infrastructures en Guinée. Les autorités guinéennes contactées nous ont donné comme priorité d’urgence, le projet d’adduction d’eau et la réalisation du chemin de fer de Conakry à Kouria long de 64 km. Toutes les informations collectées ici sont déjà transmises au siège de la société (OBERMEYER). Parce que tous les projets présentés sont des projets utiles. Nous allons très rapidement produire notre étude de faisabilité et de réagir dès que possible dans ces projets. »

Pour sa part, le secrétaire général du département en charge de la Coopération et de l’Intégration Africaine s’est fortement réjoui de la venue de ces experts, avant de préciser les quelques missions assignées à leur ministère.

« C’est notre ministère qui a organisé cette mission. Ce, sur instruction du Président de la République, Pr Alpha Condé et du Premier ministre. Vous savez, le rôle du Ministère de la Coopération est entre autre participer à la mobilisation des fonds à l’étranger pour développer le pays. Donc, c’est dans ce cadre et dans cette mission que nous avons pris contact avec plusieurs investisseurs dont l’une des plus grandes entreprises allemandes (OBERMEYER) qui s’intéresse à des projets prioritaires du Chef de l’Etat et du gouvernement guinéen, notamment l’adduction d’eau (4è grand projet eau du grand Conakry) qui, dans sa première phase, requiert 450 millions d’euros. Et aujourd’hui, la société OBERMEYER est d’accord d’exécuter ce projet. Egalement, pour la réhabilitation et la construction du chemin de fer Conakry-Kankan par le mode BOT. La société est d’accord et un premier temps, sur instruction et insistance du ministre d’Etat aux Transports, Aboubacar Sylla, la société va réaliser très rapidement les 65 premiers kilomètres (Conakry-Koria) pour pouvoir décongestionner le port de Conakry et pour réduire le flux des transports dans la ville de Conakry. Autre projet intéressant sur lequel cette société intéresse, c’est bien la réalisation des infrastructures annexes aux mines”, dira entre autres Mohamed Hady Barry.

Youssouf Keita

