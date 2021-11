Chérif Bah à propos d’Alpha Condé : ‘’il doit être jugé pour qu’il mesure le degré de ses crimes’’

En séjour à Labé depuis le début de cette semaine, Ibrahima Chérif Bah l’un des vice-présidents de l’Union de Forces Démocratique de Guinée (UFDG) s’est exprimé sur la situation sociopolitique dont le cas d’Alpha Condé, président déchu le 5 septembre dernier.

Dans son speech, cet ancien détenu politique à la Maison centrale de Conakry a laissé entendre qu’Alpha Condé doit être jugé pour servir d’exemple.

« La prison que nous avons fait est une volonté de Dieu. En plus, tu ne vas pas faire la politique en pensant que tu ne vas jamais être insulté, attaqué physiquement, blessé, emprisonné ou même être tué. Dieu merci parce que le 5 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe nous ont aidés. Ils ont fait sortir le peuple de Guinée de prison et ils nous ont tous libérés. Actuellement, nous observons le colonel et son équipe dans leurs faits et gestes et nous analysons toute la situation. Mais pour le moment, le concret se dessine petit à petit dans leurs activités. Ils ont dit que la justice est la boussole. Quand je dis que je pardonne, ce n’est pas bon puisqu’il (Alpha Condé ndlr) a tué des centaines de personnes. C’est un criminel de sang et ce sont des choses qui ne doivent pas rester impunies. Il doit être jugé pour qu’il mesure le degré de ses crimes ; Moi je ne lui pardonne pas et il est impardonnable puisqu’il a fait du tort à tout le peuple de Guinée. C’est le peuple de Guinée qui doit le pardonne. Mais avant cela, il faut qu’il soit jugé, et après le pardon viendra peut-être », affirme-t-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

