Choix agité du Kountigui de Kindia. Le fils de l’ancien confirme Elhadj Moussa Camara

Le remplaçant d’Elhadj Momo Camara « Damodou », décédé lundi dernier, a été nommé dans la grande mosquée de Tafory lors de sa cérémonie mortuaire. Cette nomination vertement critiquée par certains citoyens a été confirmée ce jeudi 01 Août 2019 par l’un des fils du défunt.

C’est chez le grand imam de Kindia, Elhadj Mamoudou Camara, en présence de plusieurs sages que le cinquième fils du troisième Kountigui de la cité des agrumes s’est exprimé.

Pour Abdoulaye Kader Camara, le remplaçant de son père est bel et bien Elhadj Moussa Camara, un descendant de la lignée familiale.

« Depuis des années, mon père était le Kountigui de Kindia, c’est Elhadj Mamoudou Camara aujourd’hui grand imam de Kindia qui est allé chercher mon père à Conakry. A l’époque, c’est son père qui était le Kountigui de Kindia et c’est lui qui a dit qu’il faut qu’il vienne pour être mon adjoint. Après sa mort donc, il n’y a pas eu de problème et mon père a été officiellement installé à la permanence devant les représentants du gouvernement guinéen et d’autres personnalités. Le problème de Kountigui n’est pas une élection, lorsque mon papa était sotikèmo, c’est le capitaine Bangaly qui était son adjoint mais très malheureusement il est parti le premier. En 2016, on avait décidé de choisir l’adjoint de mon père avant qu’il ne meure et c’est ainsi Elhadj Moussa Camara a été choisi devant les sages de Kolaboungni comme le futur Kountigui de Kindia. Donc cela fait trois ans qu’Elhadj Moussa Camara était connu comme le remplaçant de mon père. Le sotikèmo est une question de descendance et non d’être le plus âgé de Kindia », tranche le cinquième fils de l’ancien Kountigui de Kindia.

Sur les accusations à l’encontre du grand imam central de Kindia Elhadj Mamoudou Camara pour avoir utilisé les dépenses des cérémonies mortuaires à sa guise, le fils du défunt réagit en ces termes : « à propos des dépenses, comme les gens le disent que c’est lui qui a tout géré, que c’est lui qui a tout mangé c’est absolument faux. Elhadj Mamoudou a ce qu’il a à manger, il gagne ça tous les jours, Dieu lui donne ça. Le gouvernement a envoyé 50 millions pour les obsèques du sotikèmo de Kindia, les ressortissants de Kindia à Conakry ont donné 5 millions cinq cent mille francs guinéens, le Kountigui de la basse côte, Elhadj Sékhouna a donné 1 millions plus un bœuf et le tout nous a fait 56 millions cinq cent mille francs guinéens. Quand un évènement pareil se pose, il faut des préparations, chercher un lieu pour accueillir les gens, le manger, les boissons et tout ce qui rentre dans le bon déroulement de ces cérémonies. Elhadj Mamoudou a organisé cela, il a mis publiquement l’argent et le bœuf à la disposition du préfet. Donc l’argent a été bien utilisé, on a enlevé le prix de la dette, une somme de 7 millions et j’ai le reste de l’argent, dire donc ces choses à Elhadj Mamoudou, ce n’est que du mensonge », dit-il.

A rappeler que l’ancien Kountigui de Kindia Elhadj Momo Camara alias « Damodou’’ a tiré sa révérence le lundi dernier à son domicile à Yabara. Il était très âgé.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia