Comme nous l’annoncions, le Ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD) a procédé ce vendredi 29 avril 2022, à la présentation du rapport synthèse des propositions du chronogramme de la transition faites par les différentes composantes des forces vives.

Présent à cette cérémonie de présentation, le leader du PEDN, Lansana Kouyaté a apprécié l’initiative, avant d’indiquer : « Ce sont les différentes propositions qui ont été présentées aujourd’hui. Vous vous rappeler qu’au palais Mohammed V, le Ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation nous avait proposé un chronogramme. C’est vrai que la date n’était fixée mais le contenu, c’est ce qu’on recherchait. A notre niveau, nous avons examiné d’abord ce contenu. Et depuis 2009, j’ai toujours dit que pour fixer la date avant d’en connaitre le contenu était illusoire. Vous voyez ce que s’est passé en 2009, ça été reporté trois (3) fois parce que c’était hazardé de fixer les dates. Nous avons demandé et cela a été respecté parce que maintenant, ceux proposent des dates qu’ils nous envoient et les partis réagissent. Est-ce que c’est la dernière fois ? Je n’en crois pas, il faut aller étape par étape pour tamiser sans perdre trop de temps jusqu’à ce qu’aucune date définitive soit trouvée. »

Parlant de la proposition de sa coalition, il a tenu à préciser : « ma coalition a proposé 24 mois à compter du mois de juin 2022 au mois de juin 2024. »

Youssouf Keita