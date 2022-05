Chronogramme de la transition/Saliou Bella aussi dément : « nous avons proposé 32 mois »

Le président du parti AFIA a balayé d’un revers de la main les rumeurs selon lesquelles la Coalition des Partis pour le Développement de la Guinée (COPADEG) composée de 34 partis politiques dont le parti AFIA aurait proposé 50 voire 52 mois comme durée de la transition.

Joint au téléphone par nos soins ce mardi 16 mai, Docteur Saliou Béla Diallo, l’ancien allié du RPG Arc-en-ciel, ex parti au pouvoir martèle que la coalition qu’il dirige a proposé une durée qui n’atteint pas les 40 mois.

« Ça n’a jamais été fait et ça n’a jamais été proposé 50 ou 52 mois au niveau du parti AFIA mais aussi au niveau de ma coalition, la COPADEG. Nous avons proposé une fourchette de base de 32 mois, deux ans huit mois avec une correspondance que nous avons adressé à son excellence Monsieur le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation qui a été reçue et dont la décharge a été faite par l’assistant du ministre, Monsieur Touré, devant Monsieur Magass de liberté publique. Nous avons la copie et nous avons proposé 32 mois. Nous avons travaillé des jours durant pour proposer sur chaque activité, une durée moyenne consensuelle au niveau de notre coalition. Nous avons envisagé tous les chevauchements possibles, les activités qui peuvent se dérouler en même temps par des équipes différentes ou par les mêmes équipes qui peuvent faire deux activités. Nous avons abouti à une durée de base dont la fourchette la plus basse est 32 mois. La fourchette la plus haute était supérieure à 32 mois mais n’atteignait pas 40 mois. Donc, on a dit, proposons la fourchette la plus basse étant donné qu’on peut forcer pour travailler les week-end ou multiplier les moyens pour pouvoir respecter cette fourchette de base qui est de 32 mois. C’est ce que nous avons proposé et nous avons la copie adressée au ministre de l’administration du territoire. On a jamais proposé 50 ou 52 mois », a martelé Docteur Saliou Bella Diallo.

Par ailleurs, le président du parti AFIA et de la COPADEG dit soutenir le chronogramme de 36 mois adopté par le conseil national de la transition (CNT). Selon l’ancien président du conseil d’administration de l’ANAQ, toutes les activités pouvant conduire à un retour de la démocratie peuvent être réalisées durant ce délai.

« Nous, nous soutenons ce délai puisque si le contenu n’est pas modifié, comment on peut faire en un temps inférieur toutes les activités ? Dans les consultations électorales, les éléments les plus importants sont le fichier, le recensement, le découpage électoral, l’information de la population et tout ce qui s’en suit. Il y a des activités vitales pour des élections transparentes, apaisées, crédibles, acceptées de tous les partis, il faut voir toutes les conditionnalités de cette réussite. Et nous, nous sommes pour une transition apaisée, inclusive et réussie qui pourrait prévenir des heurts, des violences et surtout pour assurer la mise en place d’une base solide de l’avènement d’une démocratie durable », a-t-il soutenu finalement.

Sadjo Bah