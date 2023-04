Chrysoula Zacharopoulou à Conakry : “ce que j’ai dit au président de la transition, c’est le même discours que j’ai tenu aux forces vives”

L’émissaire du Président français, Emmanuel Macron, a bouclé cette visite par une conférence de presse jeudi, 20 avril au cours de laquelle, elle est revenue sur ses échanges surtout avec colonel Mamadi Doumbouya.

« Avec le Président de la transition, nous avons parlé de tous les sujets. La France est attachée à la liberté d’expression, au droit de manifester et au respect des droits de l’homme. J’ai dit clairement la position de la France sur ces sujets. Ensuite, à propos du dialogue avec les forces vives, ce que j’ai dit au Président de la transition, c’est le même discours que j’ai tenu vis-à-vis des forces vives. C’est très important s’il y a des avancées par rapport aux accords qui ont été définis entre les autorités de la transition et la Cedeao. Alors il y a des grandes étapes, notamment des exigences de la Cedeao et de toute la communauté internationale. Pour le bien du peuple guinéen, il est utile que cette transition se passe de manière apaisée et qu’elle soit une réussie», a-t-elle sollicité.

Évoquant le cas du dialogue inclusif qu’elle juge très important, Chrysoula Zacharopoulou a estimé que toutes les voix doivent s’exprimer et se faire entendre.

« Je sais qu’il y a une médiation très importante des deux chefs religieux. Nous nous continuons d’encourager l’ensemble des acteurs à s’engager de façon pérenne dans un dialogue inclusif. Car, sa réussite va amener les résultats que vous souhaitez tous pour votre pays », a confié l’envoyée spéciale d’Emmanuel Macron.

Sâa Robert Koundouno