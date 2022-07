CHU de Donka : ce qu’il faut savoir de la concession accordée au Groupe canadien en gestion hospitalière piloté par Netsen Group

Transformer le Centre Hospitalier Universitaire de Donka en un établissement moderne, répondant aux besoins en soins spécialisés de la population guinéenne reste l’une des priorités de l’État guinéen.

D’où sa rénovation complète entamée il y a quelques années avec l’appui financier des partenaires dont la Banque Islamique de Développement (BID) et le Fonds Saoudien.

Dans le but de concrétiser cet ambitieux objectif qui vise à soulager les populations sur le plan sanitaire, le mandat de gestion de ce Centre Hospitalier Universitaire (CHU Donka) a été confié par le gouvernement guinéen à un Groupe Canadien en Gestion Hospitalière piloté par Netsen Group à travers un contrat de concession de cinq ans. Le partenaire réalise ledit projet en collaboration avec l’Unité de Santé Internationale du Centre Hospitalier Universitaire de Montréal (CHU de Montréal) et CIM Conseil.

Selon nos informations, ces organisations ont une expertise reconnue mondialement en activation, gestion et technologies hospitalières.

« Ce contrat de gestion déléguée entre ce Groupe canadien et le Gouvernement guinéen d’une durée totale de cinq (5) ans est reparti en deux (2) phases qui sont : trois (3) ans de mise en place et de gestion et deux (2) ans pour le transfert graduel de la gestion à l’Etat. La formation et le transfert d’expertise commenceront dès la première année de la concession », nous informe-t-on.

Selon un document relatif audit projet de concession parcouru par Mediaguinee, les grands axes de la concession sont entre autres : la formation et le transfert d’expertise au personnel guinéen pour préparer la relève ; l’humanisation et l’amélioration de la qualité des soins ; la digitalisation de toutes les fonctions de l’hôpital avec la mise en place du dossier patient électronique et la collecte des données en vue de la mise en place futur de la Couverture Maladie Universelle (CMU) ; l’augmentation et la sécurisation des recettes de l’hôpital menant à une réduction substantielle de la subvention de l’Etat ; la réduction voire l’arrêt des évacuations sanitaires pour toutes les spécialités offertes par le CHU de Donka ; l’amélioration des conditions de vie et de travail des employés de l’hôpital ; le maintien des équipements et des infrastructures dans un meilleur état ; le renforcement de la coopération canadienne par l’ouverture d’un pont d’échanges d’experts ainsi que l’accueil des médecins et spécialistes guinéens en immersion dans les CHU au Canada ; l’envoi des spécialistes en formation au Canada – Délocalisation des formations canadiennes diplômantes en Guinée.

S’agissant des avantages de ladite concession, ils sont, selon nos informations, nombreux et s’articulent essentiellement autour de la mise en place d’une ouverture structurée et d’une saine gouverne au CHU ; le système d’information hospitalier et les outils de gestion ; la gestion des ressources humaines-Formation et transfert de compétences ; le renforcement des programmes académiques et des travaux de recherche ; le développement d’un programme de gestion et de maintenance des équipements biomédicaux et des installations ; le renforcement de la coopération canadienne…

Avec toutes ces opportunités offertes par le partenaire Canadien, la Guinée n’aura plus besoin d’évacuer ses malades pour toutes les spécialités offertes au CHU Donka et pourra même accueillir d’autres patients sur son sol. Vivement la délégation de gestion !

Youssouf Keita