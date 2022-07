CHU de Donka : le collectif des médecins internes fait machine arrière et dit être favorable à la concession

Initialement opposés à la concession de l’hôpital Donka, les médecins internes ont fait machine arrière. Ils ont fait part de leur nouvelle position lors d’une conférence de presse animée ce mercredi 20 juillet.

Désormais, ils disent avoir compris l’idée de concession de l’hôpital et apportent leurs soutiens au ministère de la santé et de l’hygiène publique.

Dans une déclaration lue par leur représentant, le collectif des internes composé de médecins, d’infirmiers, hygiénistes, lavandiers et de laborantins souligne « qu’il y avait une désinformation totale autour du dossier »

« Après nos différentes analyses, nous avons compris qu’il y avait une désinformation totale par rapport à la concession de Donka. Nous avons compris les vraies informations. Les vraies informations sont que l’hôpital national Donka n’a pas été et ne sera jamais privatisé. La concession est une délégation de gestion de service public. Aucun médecin interne ou bénévole ne sera exclu du processus de recrutement qui sera mis en place par le concessionnaire après le transfert des fonctionnaires. Tous les internes ou bénévoles qui sont là depuis des années sans prise en charge, passeront par le processus de recrutement mis en place par le concessionnaire en fonction des besoins et du plan de dotation des services de l’hôpital. Le ministère de la santé s’accordera avec celui de la fonction publique, selon la politique du gouvernement, sur les possibilités d’intégration du personnel recruté à la fonction publique guinéenne. La concession est une chance pour le personnel de bénéficier de la formation, du transfert d’expertise et d’un système de gestion efficace afin d’offrir des soins de qualité à la population », a déclaré Docteur Alexandre Soua Koly, porte parole du collectif des internes.

Docteur Moustapha Fernandez, en service au CHU de Donka a exprimé ses regrets quant aux récentes protestations contre la concession de l’hôpital.

« Nous avons mené ce combat contre cette concession parce que pour un départ, on nous avait dit que cet hôpital était privatisé, alors que c’est un bijou national. C’est un hôpital des pauvres. C’est dans ce cadre là qu’on s’est levé ensemble, les titulaires et les internes, pour demander à ce que l’hôpital nous revienne. Mais, on ne savait vraiment pas qu’il avait de bonnes choses en place. C’est suite à ces manifestations qu’on a su que c’était vraiment rentable pour la nation guinéenne », a regretté Docteur Moustapha Fernandez avant de conclure : « Donc, le plan que le ministre de la santé a mis en place est salutaire. Si le ministre est fâché, ce sont ses pairs, ses enfants qui sont là. Il n’a qu’à tout laisser, nous allons travailler ensemble. Monsieur le ministre, acceptez nous, nous allons travailler ensemble. On a manifesté parce qu’on n’avait pas les bonnes informations. C’est après qu’on a eu la vraie information ».

Cette semaine, le ministre de la santé laissait entendre que l’hôpital Donka allait ouvrir graduellement sous peu avec quatre services.

