CHU de Donka : l’ouverture de l’hôpital ultra-moderne est prévue le 17 août…

Joyau. Après plusieurs années de travaux de rénovation et d’équipements, le CHU [centre hospitalier universitaire] de Donka sera ouvert le 17 août prochain. L’annonce de l’ouverture de l’hôpital ultra-moderne a été faite par le ministère de la santé et de l’hygiène publique Dr Mamadou Péthè Diallo.

En prélude à cette ouverture, des responsables du Ministère, de la direction générale de l’hôpital et des représentants du concessionnaire Netsen Group ont visité ce week-end, les locaux de l’hôpital, situé en banlieue proche de Conakry, et quelques services dont le bloc chirurgical, l’imagerie.

Après la visite, la cheffe de cabinet du ministère de la santé et présidente de la commission d’ouverture de l’hôpital, Khaïté Sall souligne : « nous avons fait le circuit de l’hôpital pour un peu identifier le tour que les grandes autorités vont faire le jour de l’inauguration. Le constat est que le concessionnaire, la direction, le syndicat tout le monde est là. Ils sont en train de travailler pour faire de sorte que le jour de l’inauguration tout soit en place et qu’on montre à la population guinéenne le bijou qui est Donka ».

Le président de Netsen Group assure que l’ouverture de l’hôpital Donka se fera graduellement.

Alpha Diallo indique que quatre services seront d’abord mis à la disposition de la population. Ce sont : les consultations externes, l’imagerie, le laboratoire et les cabinets dentaires.

« Bien évidemment cette dynamique va continuer jusqu’à la fin de cette année pour que le plus rapidement possible, l’ensemble des services de cet hôpital-là soient ouverts. Et nous sommes à pied d’œuvre avec l’accompagnement du gouvernement pour matérialiser la volonté de Monsieur le président de la République qui a tout mis en œuvre pour que cet hôpital soit opérationnel au service de la population guinéenne », a déclaré Alpha Diallo dans des propos relayés par les services de communication et de relations publiques du ministère de la santé.

Selon le ministère de la santé et de l’hygiène publique, le CHU de Donka aura une capacité d’accueil de près de 600 lits lorsque tous les services seront fonctionnels.

Sadjo Bah