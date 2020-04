CHU de Donka : une importante société libanaise fait un don

Dans le cadre de la riposte contre le COVID-19 en Guinée, la Société SIPACO SARL, fabricant de matelas de marque « Doolee » en Guinée depuis 2003, vient de faire un important geste humanitaire à l’Hôpital National de Donka.

Dans son intervention, le Directeur Commercial et Marketing, M. Cellou Diallo, a indiqué sa joie au nom de la Direction Générale de la Société SIPACO SARL, pour ce don de 100 matelas à cet hôpital :

« Au nom du Directeur Général de la Société SIPACO SARL, Monsieur ISSA GHANDOUR, nous sommes venus rencontrer les responsables de l’hôpital Donka pour leur faire un don symbolique de 100 matelas. Nous avons pensé à faire ce don suite à un constant sur le besoin de matelas dans les hôpitaux qui enregistrent de plus en plus de malades avec cette crise sanitaire. Ce geste n’est que le début et nous garantissons que la Direction Générale de SIPACO SARL continuera à accompagner les Hôpitaux pour les aider à faire face à cette crise sanitaire qui est mondiale.

Nous osons croire que ces matelas pourront aider le CHU de Donka dans la prise en charge des malades dans un confort optimal.

Nous profitons de cette occasion pour inviter toute la population guinéenne au respect des gestes barrières tels-que : la distanciation de 1m au minimum, le port de masque, le lavage régulier des mains, éviter de saluer avec la main et sortir si vraiment c’est nécessaire.

Ensemble, nous pouvons et allons vaincre cette pandémie de COVID-19. Nous vous remercions ! »

Visiblement émue par ce geste humanitaire, la Directrice Générale du CHU de Donka, Hadja Fatou Sikhé Camara, a, au nom du Gouvernement guinéen, salué l’initiative avant de prier pour la prospérité de la Société SIPACO SARL en Guinée :

« Au nom de toutes les autorités sanitaires du pays, je remercie la Société SIPACO SARL qui vient de faire un don de 100 matelas à l’Hôpital National Donka. Je voudrais leur dire que c’est un réconfort, un soulagement pour l’administration de l’Hôpital National Donka puisqu’il s’agit de mettre ces matelas à la disposition de nos malades. Cela vient combler un besoin important puisqu’il s’agit d’améliorer les conditions d’hébergement des malades. Je tiens à les rassurer que ce don de matelas sera judicieusement utilisé et mis à la disposition des malades hospitalisés. Je souhaite à la société SIPACO SARL, beaucoup de succès et je voudrais dire que c’est une bonne contribution à la riposte contre le COVID-19 en République de Guinée »

Qui sommes-nous ?

SIPACO SARL est une société de droit guinéen, spécialisée dans la fabrication de matelas en Guinée depuis 2003. Cette société appartient à des membres de la communauté libanaise qui sont installés depuis plus de 35 ans dans le pays.

Nous mettons à la disposition de notre clientèle, selon les besoins, différents modèles de matelas avec la marque « Doolee »: mousse, ressort et orthopédique.

Tous nos matelas sont disponibles en dimensions standards et nous faisons le sur-mesure.

Avec plus de 16 ans d’expérience dans le domaine de la literie nous avons une compréhension pointue des besoins des usagers.

Notre service client est disponible 6 jours sur 7 et répondra à tous vos besoins.

SIPACO SARL avec la marque « Doolee » est le partenaire incontournable du confort !

