Ciblage des ménages et personnes indigents à Boké : le FDSI déploie 208 agents enquêteurs pour 423 districts de la région

La direction générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI), service humanitaire de l’Etat guinéen sous la tutelle du Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables (MPFE-PV) et sous l’égide de son premier responsable, Lansana Diawara, a procédé ce vendredi 28 octobre 2022, au déploiement de 208 agents enquêteurs pour le ciblage des ménages et personnes indigents au niveau de 423 districts de la région administrative de Boké.

Ce départ massif des jeunes enquêteurs retenus à l’issue d’un test, fait suite à une formation de trois (03) jours qui, au départ, avait mobilisé de tous les horizons, 238 agents présélectionnés par l’Antenne régionale du Fonds de développement Social et de l’Indigence (FDSI) basée au niveau de la région administrative de Boké, Zone économique Spéciale de la république de Guinée.

L’objectif de ce processus destiné à identifier les familles les plus démunies pour lutter contre la pauvreté extrême et des inégalités sociales dans la Région de Boké, vise à améliorer les conditions de vie des personnes indigentes en vue de mettre en place le Registre Social Unifié (RSU).

Le RSU qui est aussi l’unique porte d’entrée pour les institutions et programmes intervenant dans la protection sociale, permet à l’Etat guinéen et à tous ses partenaires d’avoir une banque de données d’informations fiables sur le nombre des ménages et personnes démunis.

C’est le préfet de Boké, Colonel Sény Silver Camara qui a souhaité la bienvenue aux délégations de tous les horizons.

Il a, en ses termes, exhorte les enquêteurs à plus d’efficacité, de détermination pour honorer la Direction générale du Fonds de développement social et de l’Indigence (FDSI) qui œuvre pour améliorer le cadre de vie de tous les guinéens.

Faisant un bref rappel sur les étapes antérieures, le directeur général (DG) du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI), Lansana Diawara a remercié le Président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya pour son attachement aux grandes facettes des actions liées à la protection sociale des personnes de 3ème âge en Guinée.

Le déploiement des 208 agents enquêteurs pour 423 districts et 5 superviseurs régionaux dans la Région de Boké, selon M. Diawara, consiste à aider les personnes démunies à bénéficier de la redistribution de la Richesse.

Pour y arriver, le DG du FDSI invite ses agents au strict respect les caractéristiques des valeurs socio-économiques et culturelles des Collectivités d’accueil.

Lançant la cérémonie du déploiement des agents enquêteurs dans sa juridiction géopolitique, le gouverneur de région, Mamadou Camara, Contrôleur général de Police a indiqué que c’est une innovation de la part du Gouvernement de la Transition de doter la Guinée d’un Registre Social Unifié (RSU) au bénéfice des personnes indigentes qui, bientôt, bénéficieront des retombées des avantages économiques de ce pays (la Guinée).

Remerciant le Président de la Transition pour ses multiples sacrifices, Mamadou Camara exhorte la population à accorder un laps de leurs temps aux enquêteurs d’atteindre les ménages miséreux afin que ces derniers puissent bénéficier de ce Programme d’assistance sociale sans exclusion.

En outre, le gouverneur de Boké souhaite que les données obtenues dans sa Région reflètent les réalités du terrain pour permettre la mise en protection sociale dans les différentes préfectures.

Saluant l’implication de la directrice technique du FDSI dans la formation des enquêteurs, Mme Djénabou Diallo, responsable de la région de Boké a rassuré la disponibilité des autorités administratives à accompagner ce processus de ciblage des ménages indigents avant d’inviter les jeunes enquêteurs à s’inscrire en lettres d’or dans les annales de l’histoire de la guinée en accomplissant correctement la mission qui leur est confiée par l’Etat à travers la direction générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI).

A noter que chaque agent enquêteur a pour mission d’identifier sans discrimination aucune, 600 ménages soit 20 ménages par jour.

Mamadouba Camara