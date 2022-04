Cinéma : un film 100% guinéen tourné à Conakry à Hollywood, en 2023

Le consul honoraire de la république de Guinée à Los Angeles veut promouvoir la culture guinéenne aux États-Unis d’Amérique à travers le cinéma. C’est dans cette optique que le consulat de la Guinée à Los Angeles en collaboration avec la maison de production Laguiplus veut présenter à Hollywood, en 2023, un film 100% guinéen, tourné à Conakry.

Pour cela, Jordan Garcia, le consul honoraire de la Guinée à Los Angeles souligne qu’il faut une maison de production sérieuse et expérimentée car selon lui, le consulat dont il dirige dispose de tous les contacts des industries cinématographiques d’Amérique dont Hollywood.

« À travers le Consulat de la République de Guinée à Los Angeles, nous avons tous les contacts à Hollywood, aux Oscars, aux Golden Globe et aux Panafrican Film Festival pour présenter un film 100% Guinéen. Ce dont nous avions besoin, c’est d’une maison de production sérieuse avec l’expérience et je crois que Laguiplus est une référence en Guinée avec ses films comme « Safiatou» et «Faux débat». Je pense qu’avec un Réalisateur comme Bobo Enrico, nous avons de bonnes chances de présenter un film de qualité qui plaira aux publics américains et aux maisons de productions Hollywoodienne », a indiqué Jordan Garcia, le consul honoraire.

Il estime qu’avec le professionnalisme et l’expérience de la maison de production Laguiplus, il est possible de possible de présenter à Hollywood, en 2023, un film 100% guinéen.

« Le Corps Consulaire de Los Angeles est régulièrement invité par les studios d’Hollywood, par Netflix, Hulu, Walt Disney et bien d’autres… en tant que Consul Honoraire de la République de Guinée, on me demande toujours pourquoi les pays d’Afriques ne présentent pas plus de films ici à Hollywood … Je crois qu’avec le professionnalisme de Laguiplus et leur expérience on peut relever ce challenge et présenter un film de qualité qui représente aussi la culture Guinéenne, le cinéma est sans aucun doute le meilleur Ambassadeur d’un pays », a finalement souligné Jordan Garcia.

Sadjo Bah