Cinq morts et 200 otages suite à une fusillade dans une église près de Johannesburg

Cinq personnes ont été tuées et plusieurs autres prises en otage samedi dans une église en Afrique du Sud, a-t-on appris de source officielle.

Selon une déclaration de la police, les autorités sont intervenues pour mettre fin à une “prise d’otages et une fusillade” à l’église internationale de la Pentecôte à Zuurbekom, à l’ouest de Johannesburg.

La police a déclaré via Twitter qu’elle avait été alertée à l’aube.

Selon l’agence de presse IOL, 40 personnes ont été arrêtées.

D’après la chaîne de télévision eNCA, environ 200 personnes ont été prises en otage. Des négociations seraient en cours pour leur libération.

L’agence IOL explique que depuis quelques années des factions rivales tentent de prendre le contrôle de l’église suite à la mort de son fondateur en 2016. Plusieurs incidents émaillés de violence ont eu lieu. En 2017, un procès a été intenté au motif qu’il manquait plus de 110 millions de rands dans les caisses de l’église.

#sapsGP Early hours this morning #SAPS was alerted to a hostage situation & shooting @ International Pentcost Holiness Church, Zuurbekom, 30 suspects arrested & seized more than 25 firearms. 5 fatalities are confirmed. The scene is still active with SAPS Hostage Negotiators. TM pic.twitter.com/5sMjYkYFjg

