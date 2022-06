Circonstances du décès de Thierno Mamadou : « les résultats de l’autopsie seront rendus publics », ce lundi (Charles Wright) 

Comme nous l’annoncions dans nos précédents articles, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, accompagné des avocats généraux, a reçu dans la matinée de ce dimanche 05 juin 2022, la famille de Thierno Mamadou Diallo qui a reçu une balle mortelle à Hamdallaye, le mercredi dernier. Cette délégation était composée de la maman du défunt, de son oncle, papa étant malade n’a pas pu effectuer le déplacement.

Après un long entretien, le procureur a effectué un déplacement dans la famille mortuaire pour réitérer la disponibilité de son Parquet à élucider les causes et les circonstances du décès du jeune garçon âgé de 19 ans.

De retour à la Cour d’Appel de Conakry, l’empereur des poursuites a, devant la presse, fait savoir que le rapport médico-légal fait par les experts, à la tête desquels se trouve professeur Hassan, a rendu ses conclusions. « Et ces conclusions là seront rendues publiques demain à partir de 10h. J’ai eu un entretien de plus de 3 heures avec les médecins légistes pour pouvoir me permettre de répondre à un certain nombre de questions. De quoi est-il mort ? Dans quelle circonstance ? Et dans le cadre de la reconstitution des faits, quels sont les probables suspects et ça va être dit demain, que les premiers éléments d’enquêtes ont permis d’identifier de manière sereine les éléments précis et circonstentiels. La balle a été retrouvée, ce qui est probant la balle n’avait pas été retrouvée au moment des faits mais aujourd’hui la balle est retrouvée, la police scientifique est en train de faire son travail, j’aurais voulu que le travail de la police scientifique et le travail déjà fait par les experts pour l’autopsie que les 2 résultats soient disponibles pour que nous puissions nous prononcer sur tout ça demain », a laissé entendre Alphonse Charles Wright

Mamadou Yaya Barry