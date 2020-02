Cis médias : la tête de Aboubacry réclamée, les grévistes rencontrent Antonio vendredi

En grève depuis plusieurs jours, les employés du groupe Cis médias qui demandent le départ du directeur général de l’entreprise le Sénégalais Aboubacry Bâ pourraient dans les conditions normales s’entretenir à nouveau vendredi prochain avec leur patron, le richissime homme d’affaires Mamadou Antonio Souaré. Objectif, désamorcer la crise qui mine son groupe de médias.

Joint par notre rédaction ce mercredi, un journaliste gréviste qui a préféré garder l’anonymat a confié que ‘’jusqu’à là, on en est encore à la médiation à l’aimable. Au fait, on avait rencontré le boss ces jours-ci, qui a dit de lui donner 72 heures. Normalement on doit le rencontrer aujourd’hui, mais avec cette histoire de manifestations, la rencontre est prévue maintenant le vendredi prochain”.

En ce qui concerne leurs points de revendication, notre interlocuteur a indiqué que la revendication phare reste le départ du directeur général, Aboubacry Bâ.

‘’On n’a pas fait un avis de grève, parce qu’il ne s’agit pas exactement d’une grève, il s’agit tout simplement d’un débrayage. Pour un premier temps, nous avons signé une pétition. Sur les 83 employés, 70 personnes ont signé la pétition pour le départ du directeur général. Donc on s’est dit que Aboubacry ne peut pas être notre interlocuteur. Il manipule les employés, ils soulèvent les uns contre les autres, ce qui fait qu’aujourd’hui on exige son départ parce qu’on considère que l’avenir de cette boîte-là, ce n’est plus avec lui”.

Du côté de la direction générale, le directeur Aboubacry a confié à Mediaguinee n’avoir pas encore été saisi d’une quelconque revendication.

‘’Je n’ai jamais été saisi d’aucune revendication, donc je ne peux pas beaucoup m’exprimer sur une revendication qu’on ne m’a pas soumise du tout. J’ai constaté quand même qu’il y a abandon de poste et arrêt de travail. Maintenant pourquoi ? Je ne sais pas », dit l’ancien journaliste sportif de Canal+

Elisa Camara

+224 654 95 73 22