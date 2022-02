Cité de la Minière : « je vais quitter… » (Sidya Touré)

Sommé de quitter la maison qu’il occupe depuis une vingtaine d’années, à la Minière, le président de l’Union des Forces Républicaines (UFR), Sidya Touré, pour défendre son honneur, est revenu ce jeudi 17 février, dans l’émission « Mirador » de FIM FM sur la manière dont il a acquis ce terrain sous la deuxième république, en décembre 1996 à hauteur de 30,000 dollars américains, avec un chèque déposé au Trésor.

Après avoir reçu hier le courrier lui annonçant de quitter cette belle bâtisse, sa surprise fut grande parce qu’il dit avoir acquis un terrain nu.

« Si on me disait d’aller voir le ministère de la Construction mettre en cause l’achat de terrain, je comprendrais, mais le Patrimoine bâti, je n’ai rien à voir avec le Patrimoine bâti. », dit-il.

Poursuivant, le président de l’UFR entend saisir la justice parce que le CNRD a indiqué que la justice sera la boussole des actions qu’on va mener. « La loi elle est impersonnelle, on ne va pas faire de la résistance pour des choses comme ça. Mais je trouve aussi choquant, ayant habité dans ma propre maison pendant 25 ans et qu’hier quelqu’un vienne avec un bout de papier pour dire vous devez dégager dans 10 jours. Même si j’étais locataire, j’avais le droit de 3 mois de préavis. C’est une maison où j’ai mes affaires et des choses sur lesquelles j’ai travaillé pendant 20 ans, on te dit de ramasser en 8 jours et de quitter, de quel droit… », a-t-il indiqué.

Pour finir, dit-il, ce courrier venant du Patrimoine bâti public ne lui est pas opposable si c’est en matière de droit. « Mais dans la mesure où nous sommes dans un truc de la force, je m’adresserai au ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat avec les documents que j’ai. Je lui demanderai de me donner une réponse avant que la date arrive. Et quand elle arrivera dans la mesure où nous sommes dans une période d’exception, je ne vais pas aller faire des coups de poing sur ça, je vais quitter mais dans des conditions que tout le monde peut imaginer… »

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08