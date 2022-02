Cité ministérielle : les familles de Hadja Nounkoumba Touré et Telli Diallo aussi…

Le CNRD -la junte qui a pris le pouvoir le 5 septembre dernier- est décidé à nettoyer le foncier guinéen.

Sur le plateau de la télévision nationale, le ministre de l’Habitat et porte-parole du gouvernement Ousmane Gaoual Diallo a déclaré que plus de 80 personnes et familles sont concernées par cette 2è phase de récupération des biens de l’Etat.

A la Cité ministérielle, deux familles bien connues sont concernées : Hadja Nounkoumba Touré (sœur cadette du président Sékou Touré) décédée en 2018 au Maroc à 89 ans et Telli Diallo, ancien secrétaire général de l’OUA et mort au camp Boiro. Ces deux familles comme beaucoup d’autres sont visées par cette opération d’assainissement du patrimoine de l’Etat.

Le colonel Amara Camara, ministre secrétaire général de la Présidence a assuré récemment que la procédure ira jusqu’au bout et qu’il n’y aura jamais de recul »

Focus de Mediaguinee