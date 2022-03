Cité ministérielle: plusieurs batiments récupérés ont été rasés…

Après la récupération des domaines de l’Etat par le Patrimoine bâti public au mois de fevrier dernier, ce samedi 26 mars 2022, les autorités sont passées à l’étape suivante, à savoir la démolition des bâtiments.

A la cité ministérielle de Donka, plusieurs bâtiments ont été démolis. Pour cette première journée, de la rentrée du carrefour des résidences ministérielles en passant par le couloir du restaurant le Moov jusqu’à l’autre bord, plusieurs bâtiments ont été touchés. Sur la rangée où se trouve ce restaurant, presque tout est parti sauf le Moov et une pharmacie qui est au bord de la route.

Sur les lieux, on pouvait encore voir les bâches de quelques personnes qui étaient encore là et qui n’avaient pas encore libéré les lieux. Il y avaient encore des gens qui cassent le reste des murs pour récupérer le fer. Il y en avait aussi qui étaient là pour les tôles détachées des toits. Tout ça, sous la vigilance des agents de la sécurité.

Selon un témoin, le frère d’un déguerpi, ils étaient là parce qu’ils pensaient qu’ils seraient épargnés.

« Nous c’est ce matin, on a fait sortir nos effets, il y a un vieux ici du nom de Roger, dont le logement était collé au restaurant Moov, c’était un ami de Sékou Touré. Comme son cas avait été évoqué, on pensait qu’on n’allait pas le toucher. Donc c’est pourquoi nous, on était encore là. Pour nous, à cause de lui, on allait être épargné. Par surprise, avant hier, ils sont venus leur dire de quitter. Moi c’est mon frère qui avait une agence immobilière ici. Quand même, quand ils sont venus, ils nous ont laissé prendre nos effets. », a-t-il témoigné.

Pour cet autre citoyen, presqque tous ceux qui habitaient les lieux avaient quitté. Ceux qui sont restés, personne n’a été surpris

. »Il y avait deux familles guerzés là. A part eux, personne n’était là maintenant, parce qu’il y avait un vieux beninois qui ne voulait pas sortir . Mais quand les militaires sont venus, ils ont parlé avec lui, on l’a mis dans une voiture, on l’a emmené vers la ville. Après, on a fait tomber la maison. Tu sais ici en Guinée, ce n’est pas facile d’apprécier. Beaucoup de personnes qui étaient logées là avaient des logements ailleurs, qu’ils louaient aux gens et ils occupaient en même temps ici. », a-t-il indiqué.

Selon un agent de la sécurité qui était là pour superviser ceux qui accomplissent le travail, ce n’est que la première phase.

« Ce n’est que l’accomplissement et la suite des opérations de récupération des domaines qui avaient été annoncées. Vous avez vu, même les ministres ne sont pas épargnés. Vous voyez cette clôture, c’est celle du ministre de la Culture. Ce n’est que la première phaseProchainement, même le bâtiment va partir. Ils sont tous sommés de quitter. Personne n’est épargné. Tous les bâtiments seront cassés. L’Etat va démolir pour encore mieux reconstruire. Je ne vous dirai rien de plus. Et vous n’aurez rien de nouveau avec qui que ce soit ici. », a-t-il déclaré.

Au moment où nous quittions les lieux, les machines qui ont procédé à cette opération n’étaient plus sur place mais on pouvait encore voir quelques voitures de la sécurité, avec quelques agents à bord.

Christine Finda Kamano