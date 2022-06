Clarification de la Société Minière de Boké (SMB)

La SMB s’étonne de voir étaler dans certains médias des informations calomnieuses la concernant, notamment au sujet des travaux en cours avec la Direction Générale des Impôts (DGI).

La SMB tient à souligner que ces allégations ne sont pas conformes à la réalité de nos discussions qui continuent dans des conditions normales, comme tout contribuable, avec la DGI.

La SMB, second contribuable au niveau national (à la mi-Mai 2022), avec déjà 60 millions de dollars USD versés au Trésor Public pour ses taxes d’extraction et d’exportation, continue ses efforts avec la DGI pour trouver des solutions justes pour toutes les parties, et se réserve le droit d’introduire toute poursuite contre la diffusion de ces informations qui cherchent à altérer son image et à lui porter préjudice.

La Direction Générale de la Société Minière de Boké