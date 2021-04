Classement des 50 personnalités plus influentes de l’Afrique l’ouest : la Guinée choisie pour abriter la 4è édition

Après l’organisation, pendant 3 années consécutives au Sénégal, du classement des 50 personnalités les plus influentes de l’Afrique de l’ouest, l’équipe d’Influence Magazine a décidé cette année de choisir la Guinée pour abriter cette édition 2021. L’objectif est de proposer à la jeunesse des références purement africaines, pour proposer à la jeunesse les parcours de réussite de ces personnalités afin de les inspirer, les motiver et les encourager à persévérer dans la voie de l’excellence mais aussi d’encourager les actions de ces personnalités qui ont un impact direct ou indirect sur leur communauté.

Il s’agit de personnalités évoluant dans le secteur de l’éducation, de la santé, du sport et autres. Cette annonce a été faite ce jeudi 22 avril 2021 au cours d’un point de presse animée par Ismaila Badji, écrivain et directeur de publication de la revue mensuelle ‘’Influence Magazine’’.

« Leur influence ou leur activité a, d’une manière directe ou indirecte, un impact sur notre vécu quotidien. Donc il est important aujourd’hui que nous puissions les plébisciter ».

Le classement se fera suite à une sélection de profils et des notations faites par un jury anonyme composé de journalistes et de personnalités.

« Ce classement est effectué selon un système de pointage parce que trois critères sont mis en jeu en toute objectivité, en tenant en compte de 3 critères spécifiques : le premier critère en lice, c’est le profil qui est noté à hauteur de 30% ; le deuxième critère, qui le plus important, c’est l’impact des activités du lauréat dans leur communauté qui est noté à hauteur de 50% ; le troisième et dernier critère, c’est la notoriété. Il est noté à 20%. Je crois que c’est ce qu’ils partagent tous parce certaines personnes utilisent leur notoriété pour influencer leur public », a indiqué Ismaila Badji.

Il ajoute que des prix spéciaux seront décernés pendant le classement.

« Les prix s’attaquent à des catégories bien spécifiques. Nous avons:

1-Dr Vincent Martin qui est le coordonnateur Résident du Système des Nations unies en Guinée qui a le prix spécial influence humanitaire.

2-Madame Zeinab Camara, député à l’Assemblée nationale guinéenne pour le prix spécial influence politique.

3-Aya Aissata Diawara, journaliste, présentatrice télé qui aura le prix spécial influence média

4-Alpha Bacar Barry, directeur général de Jatropha S.A, prix spécial entrepreneuriat

5-Mountaga Keita, directeur Général Tulip Industry, prix spécial influence innovation

6- Aboubacar Camara, directeur général de l’ONG Tinkisso, prix spécial influence Leadership

7- Bakary Diaby, PDG de la SOGUIBEC, prix spécial management », a-t-il cité.

La publication officielle de cette liste est prévue pour le 28 mai 2021 en Guinée.

A noter que parmi ces 50 personnes nominées, deux personnalités guinéennes représentent la Guinée, à savoir Sansy Kaba Diakité Directeur Général de l’Harmattan Guinée et le PDG de Guicopres, Kerfala Person Camara (KPC), neuf personnalités ivoiriennes dont le défunt Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko.

Voici la liste des 50 personnalités les plus influentes de l’Afrique de l’ouest

1 Ezekwesili Obiageli, Co-fondatrice de Transparency International (Nigéria)

2 Alade Yemi Eberechi, Artiste-Chanteuse (Nigéria)

3 David Adedeji Adeleke alias Davido, Artiste-Chanteur (Nigéria)

4 Masai Ujiri, Dirigeant des Toronto Raptors (Nigéria)

5 Mossadeck Bally, Fondateur et Directeur Général du Groupe Azalaï Hôtels (Mali)

6 Seydi Moussa, Chef de service des maladies infectieuses Hôpital Fann (Sénégal)

7 Niang Al Hassane O. , Directeur B&S Europe/ Réformiste institutionnelle (Sénégal)

8 Kaba Diakité Sansy, Directeur Général l’Harmattan (Guinée)

9 Yahya Ahmed, Président de la Fédération Mauritanienne de Football (Mauritanie)

10 Lo Ahmadou Al Aminou, Directeur National de la BCEAO (Sénégal)

11 Ngom Mabingue, Directeur Régional UNFPA (Sénégal)

12 Traoré Salif dit A’Salfo, Artiste Chanteur (Côte d’Ivoire)

13 Folawiyo Lisa, Styliste (Nigéria)

14 Camara Kerfalla Person, Entrepreneur/ PDG Guicopres (Guinée)

15 Annan Roberta, Ambassadeur de bonne volonté de l’UNEP/ Philanthrope (Ghana)

16 Tengue Edem Kokou,Ministre de l’économie maritime, de la pêche et de la protection côtiére (Togo)

17 Dogbé Victoire Tomegah, Premier Ministre (Togo)

18 Achi Patrick, Premier Ministre (Côte d’Ivoire)

19 Fall Nabou, Entrepreneure/ Coach/ Conférencière (Côte d’Ivoire)

20 Sow Fatou, Sociologue (Sénégal)

21 BA Thierno Amadou, Khalife de Bambilor/ Guide Religieux (Sénégal)

22 Hott Amadou, Ministre de l’Economie et des Finances (Sénégal)

23 Hayek Hassan, Entrepreneur-Philanthrope (Côte d’ivoire)

24 Bakayoko Hamed, Ex Premier Ministre (nomination posthume) (Côte d’Ivoire)

25 Ehui Désiré Frédéric alias Meiway, Auteur-Compositeur-Interprète, Arrangeur, Réalisateur Et Producteur (Côte-d’Ivoire)

26 Cummings Alexander B. Jr. , Entrepreneur (Libéria)

27 Seck Wally Ballago, Artiste chanteur (Sénégal)

28 Gabala Mariam Sénatrice,Présidente De La Commission De Normalisation De La Fédération Ivoirienne De Football (Côte-d’Ivoire)

29 Drogba Didier, Entrepreneur-Ex Footballeur (Côte-d’Ivoire)

30 Diagou Janine, Directrice Générale NSIA Banque-Assurance (Côte-d’Ivoire)

31 Taleb Sid’Ahmed,Ministre de la jeunesse, de l’emploi et du sport (Mauritanie)

32 Kane Oumou, Directrice de la fédération de football féminine (Mauritanie)

33 Lam Aissata, Présidente Jeune Chambre de Commerce/Directrice pour la promotion des affaires économiques (Mauritanie)

34 Tunis Sidie Mohamed, Député-Président du parlement de la CEDEAO (Sierra-Léone)

35 Chambas Mohamed Ibn, Secrétaire Exécutif de la CEDEAO (Ghana)

36 Issoufou Mahamadou, Homme d’Etat et Ex-Président De La République (Niger)

37 Seyni Oumarou, Homme politique (Niger)

38 Zainab Ahmed, Femme politique (Nigéria)

39 Fonseca Lígia Arcângela, Avocate et une femme politique cap-verdienne (Cap-vert)

40 Freire Fernando Elísio, Ministre d’État, ministre des Affaires parlementaires, présidence du Conseil des ministres et Sports (Cap-Vert)

41 Erlendur Svavarsson, Président Directeur Général Cabo Verde Airlines (Cap-vert)

42 Nuno Gomes Nabiam, Premier ministre (Guinée-Bissau)

43 Faye Anna Sémou, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal en Guinée

(Sénégal)

44 Diouf Seynabou, Commandante au sein de la Police nationale (Sénégal)

45 Diagne Souleymane Bachir, Philosophe- Ecrivain (Sénégal)

46 Diallo Aliou Boubacar,Directeur Général Groupe Hydroma (Mali)

47 ,Cassama Cipriano,Homme politique (Guinée-Bissau)

48 Senghor Augustin, Président Fédération Sénégalaise de Football (Sénégal)

49 Ndiaye Adama Amanda alias Adama Paris, Directrice Fashion Africa TV/Styliste (Sénégal)/Initiatrice du Dakar Fashion week

50 Rabiu Abdul Samad, PDG BUA Group (Nigéria)

