Classement des passeports : le Guinéen peut accéder sans visa à 55 destinations dans le monde

Savez-vous la valeur du passeport guinéen que vous avez entre vos mains ? Selon le classement de l’entreprise citoyenne Henley Passeport Index, qui se base sur le nombre de destinations accessibles pour chaque pays sans visa ou avec l’obtention d’un visa à la frontière, le Japon arrive en tête.

Les Japonais peuvent en 2020 accéder à 191 destinations sans visa. Il est suivi de Singapour (190 d.), de l’Allemagne (189 d). La France se place au 6è rang (186 d.), les Etats-Unis (7è rang, 185 d.) le Canada (9è, avec 183 d.), la Fédération de Russie (51è, avec 118 d.), la Chine (70è, 77 d.).

En Afrique, les Seychelles caracolent en tête à la 29è place dans le monde avec 151 destinations. L’Afrique du Sud occupe la 2è place du continent (56è dans le monde) avec 101 destinations. La nation Arc-en-ciel est suivie du Botswana (62è, 85 d.), de la Namibie (67è, 77 d. et du Lesotho.

La Guinée arrive à la 88è place dans le monde (28è en Afrique) et partage le podium avec la Guinée équatoriale, le Madagascar et le Togo avec 55 destinations. Parmi elles, l’ont peut citer entre autres Hong Kong, les Philippines, la Malaisie, la Bolivie, Dominique et le Bangladesh. La Guinée devance ainsi le Mali, le Niger, l’Algérie, l’Angola, le Nigeria, l’Egypte, le Congo, l’Ethiopie et aussi la RDC.

En bas du tableau, la Somalie occupe la queue des pays africains avec 33 destinations.

Les passeports les plus puissants

1. Japon

2. Singapour

3. L’Allemagne et la Corée du Sud 4. Finlande, Italie, Luxembourg, Espagne 5. Autriche, Danemark 6. France, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Suède 7. Belgique, Norvège, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis 8. République tchèque, Grèce, Malte, Nouvelle-Zélande 9. Australie, Canada 10. Hongrie

Les passeports les moins puissants