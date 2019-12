Fin de la 1ère édition du FUNAGUI : les assurances du ministre Mouctar Diallo...

Ouvert mercredi dernier, le Forum Urbain National de Guinée (FUNAGUI) organisé par le Ministère de la ville et de l’aménagement du territoire en partenariat avec ONU HABITAT, a pris fin ce vendredi, 6 décembre à Conakry.

Durant 3 jours, plus de 300 participants composés d’acteurs de la société civile, d’étudiants et autorités ont passé en revue la question d’urbanisation en République de Guinée.

Au terme de ces moments d’intenses travaux, les parties prenantes au Forum ont formulé des recommandations qui sont entre autres : Renforcer la gouvernance foncière et les institutions municipales ; Simplifier et appliquer les procédures d’urbanisme, de construction et de gestion du développement urbain ; Produire des manuels de procédure en urbanisme, notamment un guide pour la conception et la mise en œuvre des documents d’urbanisme pour le choix d’un incubateur en vue de l’évaluation des politiques sectorielles ; Assurer le leadership des collectivités locales dans la conception, la mise en œuvre du respect des règlements et le suivi des normes et des protocoles de planification ; Mettre en place une organisation dure corps de l’urbanisme et du corps des spécialistes intervenants dans le processus de développement urbain en Guinée, etc.

Partenaire officiel de l’événement, le représentant de la sous-secrétaire des nations unies et directrice de l’ONU HABITAT, ALfreid Ki-zerbo a témoigné l’engagement de son institution à accompagner les projets liés au développement de la Guinée.

‘’Nous prenons acte des recommandations formulées, et notre l’engagement d’accompagner le gouvernement guinéen et l’ensemble des parties prenantes au sein de la plateforme des partenaires techniques et financiers pour leur mise en œuvre dans le cadre de l’exécution du plan national de développement économique et social de la Guinée avec une emphase sur l’accélération de nos efforts conjoints vers l’atteinte des objectifs de développement durable. La problématique urbaine est en effet au cœur de l’accélération vers l’atteinte des OGDD. Les villes sont des concentrations humaines, elles sont de moteurs de croissance, aussi des incubateurs et des lieux où l’environnement doit être préservé’’, a-t-il dit.

Représentant le ministre Ibrahima Kourouma de la ville et de l’aménagement du territoire, le ministre de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, Mouctar Diallo a indiqué que « toutes ces recommandations sont accueillies avec intérêt par le gouvernement. J’en suis sûr qu’avec nos partenaires aussi, et je puis vous assurer que sous la direction de monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé et de son Premier Ministre M. Kassory Fofana, aucun effort ne sera ménagé pour veiller à leur effectivité. En effet, sans une urbanisation réussie, il sera difficile d’atteindre la vision d’une Guinée émergente à l’horizon 2040. Je ne saurais terminer sans remercier l’appui des Nations unies et l’ensemble des partenaires techniques et financiers qui appuient et le gouvernement et le peuple de Guinée dans leur combat inlassable pour le développement et le bonheur partagé. Au nom de mon cher collègue, Dr Ibrahima Kourouma et au nom du gouvernement guinéen, je déclare clos les travaux du FUNAGUI ».

Mohamed Cissé

