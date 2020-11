Clôture du CESEC : Hadja Rabiatou Sérah Diallo rappelle les activités déroulées

Devant plusieurs membres de l’institution ce jeudi, 27 novembre, le Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel a bouclé sa deuxième session ordinaire ouverte il y a de cela deux mois. Au cours de cette session, plusieurs sujets allant dans le cadre de la préservation de la paix, ont été au centre des discussions.

Dans son discours, la présidente du CESEC, Hadja Rabiatou Sera Diallo a mentionné les différentes activités déroulées par son institution.

« En dépit de la situation sociopolitique guinéenne due aux échéances électorales présidentielles et la persistance de la pandémie de Covid-19, notre institution a été au rendez-vous pour quelques activités nationale et internationale. Sur le plan national, la plus grande activité du CESEC en cette période d’intersession a été l’organisation d’une vaste campagne de sensibilisation qui a touché toutes les cinq communes de la capitale guinéenne. L’objectif était de discuter et surtout de sensibiliser sur les enjeux de la préservation de la paix et de la quiétude sociale dans notre pays », dit-elle.

Poursuivant, elle dira que « le lancement du programme présidentiel de 10.000 logement sociaux. En effet, c’est une initiative du Président de la République le Pr Alpha CONDE, qui vise à offrir un toit à chaque famille guinéenne. L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des Guinéens notamment les agents de l’Etat évoluant dans les secteurs de l’éducation, la santé, la sécurité et la défense prioritairement; Ensuite, nous avons eu la visite d’échanges de la Mission d’Appui et de Mobilisation des Ressources Internes (MAMRI) autour des questions de décentralisation et de financement des collectivités locales en Guinée pour accroitre l’autonomie financière de celles-ci. Ainsi, les conseillers en charge de cette thématique ont eu un débat riche en contenu avec la délégation de la MAMRI pour ensemble ressortir les pistes de solutions qui pourront guider ladite mission dans son étude », a ajouté Hadja Rabiatou Sérah Diallo, présidente du CESEC.

La patronne du Conseil Économique, social et culturel, a également invité les Guinéens à la préservation de la paix et de la quiétude sociale.

Mohamed Cissé