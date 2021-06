Clôture du SADEN 2021: « le rêve guinéen existe et il est possible » (Tibou Kamara)

La 3ème édition du Salon des Entrepreneurs de Guinée organisée sous le thème «l’entrepreneuriat à l’épreuve de la Covid-19» a pris fin ce jeudi 10 juin 2021 à Conakry. Pendant deux jours entiers, il a été question de débattre des solutions et opportunités qu’offrent ces acteurs des secteurs entrepreneuriaux pour la relance post-covid.

Six (6) ateliers de formation et sept (7) panels ont été tenus pour parler des impacts sectoriels du Covid-19 dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et des mines, les gestions des risques d’une entreprise, des solutions d’appui de financement des PME en Guinée, etc.

Comme particularité cette année, le SADEN 2021 a été marqué par la diffusion et l’interaction en temps réel de l’évènement dans les universités de Kindia, Labé, Kankan, Nzérékoré.

Selon Dr Himi Deen Touré, les débats ont été de très haut niveau.

« Ils ont été en parfaite résonance avec les objectifs que nous nous sommes fixés en choisissant la thématique de cette édition : « entrepreneuriat à l’épreuve du covid-19» ! Pour les entrepreneurs, notamment les PME, la notion de résilience résonne fort. Surtout en ces moments où le monde entrepreneurial est blessé, angoissé et parfois en colère face aux dégâts du Covid-19 et le faible soutien des autorités, des partenaires au développement, des institutions financières. Au cours de ces deux journées, nous avons pu débattre des solutions, des opportunités qu’offrent ces acteurs pour la relance post-covid, IFC à travers les projets qu’elle soutient dont le PRECOP, les institutions financières et leurs catalogues de service. Enabel à travers son accompagnement, le Gouvernement à travers le FAGIEE, notre partenaire Platinium la CBG et ses appels d’offres et actions en termes de RSE, la plateforme de financement participatif que nous avons présenté avec IFC, les cabinets de formation et d’accompagnement », a-t-il expliqué.

L’entreprise et l’entrepreneuriat c’est du concret. Le ministre des PME et porte-parole du gouvernement, Tibou Kamara, qui a clôturé l’évènement a déclaré que le rêve guinéen existe et qu’il est possible

« L’entreprise et l’entrepreneuriat c’est du concret. Entreprendre c’est persévérer, c’est de l’engagement, c’est de l’audace. Et malgré toutes les barrières qu’il y a eues, les difficultés et les conditions difficiles d’organisation de cet événement, nous y sommes arrivés. C’est dire que pour entreprendre il faut commencer par croire. La moralité c’est que la réussite est bel et bien possible dans notre pays et le rêve guinéen existe et il est possible. Je me félicite de l’initiative du président de la République de favoriser l’avènement de cent mille entrepreneurs. Ce projet d’intérêt national pour lequel les jeunes de Guinée ont beaucoup d’espoir est en cours de réalisation. Je voudrais annoncer que la réponse à une des préoccupations, qui a été soulevée et qui est celle de connaître les champions nationaux, est une ambition qui anime le président de la République pour laquelle d’ailleurs des instructions fermes ont été données au gouvernement. C’est vrai que cette ambition comme tant d’autres existe mais soyez indulgents avec le gouvernement. Le contexte d’instabilité politique, les crises sociales en répétition n’ont pas permis malheureusement de tenir beaucoup de promesses qui ont été faites à la Guinée, ce n’est pas parce que le président n’avait pas la volonté de tenir ses promesses, de respecter les engagements. Malheureusement, le contexte qui était celui du pays n’a pas créé les conditions de confiance et de plein investissement du gouvernement…», a-t-il déclaré.

Quatre (4) catégories ont compéti à cette 3 édition : catégorie entrepreneuriat féminin, catégorie Agrobusiness, catégorie sociale et catégorie urbain. Chacun des lauréats a été récompensé d’un chèque de 30 millions de francs guinéens en guise d’appui de financement à l’exception du lauréat de Fullbright qui a reçu le chèque de 5000 dollars. Une joie pour Korka Barry, porteur du projet HADEM qui a remporté le prix de cette année.

« Le projet HADEM c’est une plateforme que nous voulons mettre en place qui va permettre de favoriser le covoiturage urbain. Aujourd’hui, si vous avez fait le constat, beaucoup de Guinéens ont des difficultés à se déplacer. Ce qui nous a donc amenés à réfléchir à une solution qui va permettre aux propriétaires de voitures qui quittent leurs domiciles et viennent en ville pour travailler de pouvoir collaborer avec les jeunes afin de covoiturer ensemble. Et ça a non seulement un impact économique et sociétal très important, et ça va faciliter la création d’emploi et aux propriétaires de véhicules de rentabiliser leur trajet. Ce projet va aussi permettre de réduire la pollution », a-t-il estimé.

D’autres prix ont également été remportés par d’autres lauréats, il s’agit de la catégorie entrepreneuriat féminin remporté par Fatoumata Soumah du projet Final Vision éducative, de la catégorie Agrobusiness du prix CBG de l’entreprise de l’année décerné à la COJDAGUI, de la catégorie sociale remportée par le projet Guinée Art Afrique et enfin la catégorie Urbain dont le prix a été remporté par le projet GESBAT.

Maciré Camara

