Clôture du SADEN régional de Kankan : les participants parlent de satisfaction

Ouvert par le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, le Salon régional de Kankan a pris fin samedi, 18 janvier à la maison des jeunes de ladite préfecture. Durant toute une journée, entrepreneurs régionaux évoluant pour la plupart dans le domaine agricole, porteurs de projets et autorités, ont échangé sur l’importance de l’entreprenariat considéré comme source de création d’emploi.

Marie Sia Yaradouno, participante à cette rencontre, a livré ses sentiments en ces termes : « au cours de cette journée, j’ai retenu que pour être entrepreneur, il faut être persévérant, avoir une vision large et se fixer des objectifs pour les atteindre. Je suis très satisfaite. La journée a été longue mais très riche parce qu’on a appris beaucoup de choses ».

Soutenant les mêmes idées que la précédente, Mohamed Doumbouya, président de l’Association des Jeunes pour le Développement de Faso, a indiqué être « très ému. J’ai reçu beaucoup d’informations et de formations. J’ai compris aussi ce qui veut dire l’entrepreneuriat, son importance et les domaines d’interventions. Donc, je remercie les organisateurs pour cette initiative ».

Panéliste de cette deuxième édition du SADEN, Fatoumata Cissoko, fondatrice de l’entreprise Fatou et Kadiza, a dit ce qu’elle a retenu du Salon régional de Kankan.

‘’Je suis vraiment ravie d’avoir participé à ce SADEN à Kankan. Les panels étaient vraiment très riches et, il y avait des grandes personnalités qui ont développé des thèmes autour de l’agriculture et du développement que le secteur va apporter au niveau des jeunes. Le salon m’a permis de s’avoir qu’il y a des fonds à la disposition des jeunes et le Ministère de l’industrie est prêt à nous accompagner dans tout ce qui est certification et accès au crédit ».

Clôturant les interventions, le vice-président du SADEN, Dr Himidine Touré qui a fait un bilan de la journée, a affirmé que l’objectif pour lequel le salon a été organisé, est atteint.

« Nous sommes plutôt satisfaits de l’organisation de ce SADEN. Comme vous l’avez constaté ce matin, il a été ouvert par Monsieur le Premier ministre. Au-delà, ce qui nous a beaucoup plus réjoui, c’est la participation des autorités de Kankan qui ont contribué à la réussite de l’événement par leur appui à la fois institutionnel, mais également logistique pour permettre de tenir dans la maison des jeunes de Kankan, le premier SADEN régional en Guinée. Vous l’avez constaté aussi ce matin par la participation de différents participants, des entrepreneurs, des porteurs de projets et la jeunesse de Kankan qui a massivement répondu présent que ce salon est un succès. Au-delà, c’est le contenu qui a aussi marqué et qui nous fait l’objet de satisfaction. A savoir : les trois panels qui ont été organisés et qui ont porté à la fois sur des sujets d’ordre général, mais également des sujets dédiés à l’entrepreneuriat. Le premier étant l’entrepreneuriat « comme levier de développement de la haute-Guinée » mais, vous avez vu des sujets intéressants qui portaient sur la démarche pour devenir entrepreneur ou comment avoir accès au financement. Le SADEN a aussi été marqué par des formations qui ont été données à l’ensemble des participants. Donc, en termes de mobilisation, en termes d’appui institutionnel, nous pouvons dire que nous sommes satisfaits ».

Le prochain rendez-vous des entrepreneurs de Guinée est prévu le 1er février dans la préfecture de Kindia.

Mohamed Cissé, envoyé spécial à Kankan