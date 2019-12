Clôture la SENACIP à Kankan : la directrice nationale adjointe de la citoyenneté invite les Guinéens à cultiver la paix

A l’image des autres préfectures du pays, les rideaux sont tombés ce lundi à Kankan sur la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix (SENACIP). C’est la maison des jeunes qui a servi de cadre à l’événement. Outre le préfet Aziz Diop et le DPE Morlaye Condé, la rencontre a connu une forte mobilisation des enseignants.

Dans son allocution de circonstance, la directrice nationale adjointe de la citoyenneté au Ministère de la citoyenneté et de l’unité nationale s’est tout d’abord réjouit de la forte adhésion des populations à la SENACIP avant d’égrainer les activités qu’ils ont eu à mener sur le terrain durant la semaine.

« Dans l’ensemble la semaine nationale de la citoyenneté s’est très bien passée à Kankan, je suis satisfaite, nous avons commencé par le lancement, les conférences-débats dans des écoles, les tables rondes, les journées d’immersion dans les quartiers, dans les salons de coiffure, dans les ateliers de couture, dans les gares routières, l’acte citoyens à travers l’assainissement et aujourd’hui la clôture donc en réalité tout s’est bien passé, les femmes, les jeunes les sages , les autorités à tous les niveaux tous se sont impliqués, avec les sages nous avons même fait la lecture du saint pour la paix et de la quiétude sociale dans notre pays donc ça dénote vraiment de l’engouement de toute la population de Nabaya pour la réussite de la semaine nationale de la citoyenneté. »

Poursuivant, Dame Noukoumba Sy a invité les uns et les autres à faire la paix et la cohésion sociale leur cheval de bataille de tous les jours. « Je l’ai dit à chaque fois que je passais ,que la semaine nationale de la citoyenneté seule ne suffit pas ,il faut aller au-delà ,donc les différentes sensibilisations ,que les populations utilisent ces messages avant pendant et après les élections dans notre pays , qu’on préserve la paix dans notre pays ,qu’on préserve la cohésion sociale qu’il ait de la tolérance entre tous les fils et toutes filles de la Guinée ,c’est ce que nous recherchons ,en réalité la Guinée est une et indivisible nous devons en être fiers.»

A rappeler que le thème ‘’voter : droit et devoir du citoyen’’ avec le slogan ‘’usez de vos droits et faites vos devoirs’ a été cette année au cœur de toute la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix à Kankan

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan

+224 622-16-07-20