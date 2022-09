Longtemps attendue, la mise en place du Conseil National des Jeunes (CNJ-G) sera bientôt effective. Ce, grâce à la détermination du gouvernement à travers le département en charge des Sports et de la Jeunesse.

C’est dans cette optique que le ministre de la jeunesse et des sports, Lansana Béa Diallo, en compagnie de ses cadres techniques a échangé ce lundi 12 septembre 2022, avec les responsables des structures et représentants des mouvements de jeunesse pour discuter des tenants et des aboutissants de la mise en place de ce conseil. Un processus qui nécessite l’implication de tous les acteurs.

Dans son intervention introductive, le ministre de la jeunesse et des sports s’est d’abord réjoui de voir ce projet prendre forme. Mais ce qui est important aujourd’hui, dira-t-il, c’est de voir doter ce pays un outil qui va permettre à toute cette jeunesse de pouvoir s’exprimer d’une seule voix.

« Cette structure qui va être mise en place dans notre pays est une véritable force. Et cette force permettra non seulement à la jeunesse d’être structurée par rapport tous ceux qui est en lien par avec la politique de la jeunesse, mais aussi avoir une voix qui va être portée jusqu’au niveau des pouvoirs publics, jusqu’au niveau du Président de la transition et jusqu’au prochain Président de la République. Donc, cette opportunité il faut qu’on la saisisse pour pouvoir échanger aujourd’hui », dira entre autres le ministre Béa, avant d’annoncer que « d’ici la fin de l’année, on pourra annoncer officiellement la mise en place du CNJ-G. »

Poursuivant, il (ministre Béa Diallo) dira qu’il est important d’entendre la voix de la jeunesse. « Voir effectivement si ce qui est en train d’être proposé convienne à la jeunesse et voir si ce qui est mis sur ces documents-là vous convienne. Ou bien si on n’a pas oublié des choses qui sont importantes pour vous. Voilà entre autres objets de cette rencontre avec vous. Cette journée d’échange va nous servir aussi de nous dire ce qu’on va construire aujourd’hui va permettre à cette jeunesse que vous êtes de se stabiliser dans notre pays. Et depuis l’avènement du Colonel Mamadi Doumbouya au pouvoir, il a effectivement mis en place des outils qui permettent à cette jeunesse d’avoir sa place dans ce pays… »

Dans leurs interventions respectives, le Directeur national de la jeunesse Ibrahima Kalil Kourouma et le Directeur national adjoint de l’Emploi, Donzo ont expliqué tout ce qui a été fait dans le cadre de cette en place du CNJ-G.

A en croire le Directeur national de la Jeunesse, il est important de revenir sur le mode fonctionnement de cette plate-forme qui, selon lui, va s’appuyer sur plusieurs valeurs et principes dont : « valeurs : la solidarité, l’équité, la tolérance, la probité morale. Principes directeurs : la participation, la responsabilité, le respect de la diversité, la transparence, la quête de l’excellence… »

Ils ont par ailleurs informé que les ateliers préfectoraux et régionaux seront organisés en ce mois de septembre pour mettre tous les jeunes au même niveau d’information.

Ladite rencontre a permis aux nombreux jeunes présents d’échanger directement avec le ministre et ses cadres techniques et ont posé toutes leurs préoccupations relatives à la mise en place du CNJ-G.

Youssouf Keita

+224 622285400