CNPG : des cadres du METFP en formation en management de projet

Deux semaines environ après la signature de la convention de partenariat entre le Centre National de Perfectionnement à la Gestion (CNPG) et SETYM International, des cadres du ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (METFP) ont entamé ce lundi 19 septembre, sous la présidence du ministre Alpha Bacar Barry, un atelier de formation en management de projet.

Cet atelier de formation s’inscrit dans le cadre du vaste programme de développement du capital humain du département de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Durant les deux prochaines semaines, les cadres du département vont selon le ministre se familiariser avec les techniques et outils de gestion de projets.

« C’est un vaste programme de développement du capital humain du ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Cela a commencé par plusieurs initiatives. Aujourd’hui, nous lançons une autre initiative qui consiste à former les cadres même du ministère sur des thématiques spécifiques comme la gestion des projets. Et pour cela, nous avons fait recours à notre outil et à notre organe principal de formation et de perfectionnement en gestion qu’est le CNPG, qui a nous offert une formation de très haut niveau avec des partenaires comme SETYM International pour justement déployer ces formations et permettre pour les deux prochaines semaines à nos cadres de se familiariser avec les outils de gestion des projets », a déclaré Alpha Bacar Barry.

Et d’ajouter plus loin : « C’est aussi pour nous une occasion de relancer les activités du centre national de perfectionnement à la gestion qui était jadis le fleuron de la formation et de perfectionnement des cadres de l’administration publique mais aussi du privé. Et aujourd’hui, nous sommes heureux de venir constater que ce centre est entrain de renaitre de ses cendres et de déployer des formations de très très grande qualité ».

Selon le directeur général du centre national de perfectionnement à la gestion (CNPG), le renforcement de capacité de vingt (20) cadres du ministère de l’enseignement technique marque le point de départ d’une série de formation de 300 cadres dudit département dans divers domaines avant le 20 décembre 2022. A en croire Mohamed Condé, ces séries de formation contribueront à booster la performance du ministère de l’enseignement technique.

L’objectif, selon Jean-Michel Delagrave, formateur au compte de SETYM International, est de permettre aux bénéficiaires à l’issue de la formation de mettre en œuvre les outils, les techniques et les meilleures pratiques en gestion de projet dans leur travail quotidien.

« Le thème que nous couvrons ici pour cette première formation, il s’agit de la gestion de projet. On échange sur comment bien concevoir un projet, comment bien le planifier et comment se doter des outils pour être capable de le mener à terme de façon à en faire un succès. Plus que d’échanger sur la théorie, notre approche est axée sur la pratique. On passe du temps à discuter des concepts liés à la gestion de projet. La majorité du temps est allouée au niveau des études de cas de la mise en pratique, l’utilisation de différents logiciels. Donc, c’est vraiment axé de façon à ce que les participants au terme de ces deux semaines de formation soient outillés pour mettre en œuvre les outils, les techniques et les meilleures pratiques dans leur travail quotidien », a expliqué Jean-Michel Delagrave.

Il faut noter que SETYM International est une firme canadienne spécialisée dans le renforcement des capacités notamment en gestion de projet, la passation des marchés, le leadership entre autres et dont les formations déployées sont assorties de certification internationale.

