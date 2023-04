CNT : Dansa Kourouma convie les enfants de l’orphelinat de Kindia à un déjeuner et leur offre vivres, tenues et chaussures

“C’est un don que nous faisons à l’occasion de la fête de Ramadan à ces enfants qui ont perdu leurs parents. Quand Dieu vous met à la tête des institutions d’un pays, vous devenez le père de tous les enfants. Par la délégation du Président de la transition, j’ai bien voulu traduire cette responsabilité en acte concret, de rapprochement, d’union et de communion avec ces enfants pour faire cesser leurs larmes, leur donner de l’espoir, bénir pour eux, pour qu’à leur tour, ils puissent bénir aussi pour nous parce que la bénédiction des enfants va directement à Dieu. C’est pour avoir cette bénédiction et leur apporter une assistance symbolique que nous avons voulu organiser cette cérémonie. C’est seulement les bénédictions, les bienfaits qui peuvent vous aider à réussir votre mission. Je suis donc très ravi de remettre ce don symbolique», a laissé entendre Dr Dansa Kourouma, qui promet d’autres actions auxquelles certains partenaires seront associés pour pouvoir accompagner tous les orphelinats du pays.

” Récemment, ma vice-présidente a été à Boké, où elle a fait un don aux enfants chrétiens. Nous continuons à intensifier ces actions, parce que les ressources que nous gérons ne nous appartiennent pas. Nous devons les utiliser dans le bon sens, pour aider les pauvres et pour réduire l’inégalité. Faire aussi en sorte que chaque enfant, chaque personne vulnérable de ce pays, puisse bénéficier de l’attention, de la considération et de l’humanisme des différentes autorités de ce pays», a-t-il promis.

Cet orphélinat où vivent les 162 enfants, est créé en 2004 selon le responsable de l’ONG association de consolation et d’assistance de Guinée. Il est composé d’une mosquée, d’une école primaire de six (6) classes, d’un poste de santé, de vingt (20) latrines, d’une maisonnette pour les gardiens, d’un réfectoire, un dortoir et une direction.

Après l’obtention de ce don, Mamadou Adama Barry a remercié au nom de ses pairs, le président de la transition et sa suite.

“C’est avec la respectueuse considération que nous avons l’honneur de vous adresser vivement nos remerciements, suite au choix que vous avez porté sur notre centre d’orphelinat qui abrite des orphelins venus de tous les coins de la Guinée. Ce privilège que vous avez bien voulu accorder à notre centre parmi tant d’autres, nous réconforte grandement en sachant que vous incarnez un sens de responsabilité citoyenne qui se résume en ces termes : “agir pour aider les autres à bien vivre”.

Monsieur le président, nous ne pouvons terminer ce discours sans passer par la prière et invocation, demander le Tout Puissant Allah afin qu’il vous assiste pour une meilleure réussite dans la conduite de cette transition. Nous prions également Allah le Très Haut de par sa grâce et sa bonté de guider et d’assister le Président de la transition, Chef de l’Etat, Son Excellence Colonel Mamadi Doumbouya. Du fond du cœur merci», a-t-il confié.

Conscients de la perte de leurs parents, ces 162 enfants se disent convaincus qu’à travers ce geste mémorable, que les nouvelles autorités à travers le président du CNT, sont les substituts de leurs parents pour essuyer leurs larmes.

Par la voix d’Ousmane Bah, leur porte-parole, ces orphelins se disent désormais être mis dans des conditions de vie meilleures, qui vont leur permettre d’acquérir l’éducation et la formation de qualité, ceci pour un avenir meilleur pour eux, leurs familles et pour la Guinée tout entière. Tout en remerciant Dr Dansa Kourouma, ces tout petits ont formulé des prières à l’endroit des autorités du pays.

« Monsieur le Président, ces habits que vous nous avez apportés, nous ont égayé à plus d’un titre. Ainsi, nous avons célébré la fête de l’Aïd El Fitr dans la joie. Laquelle joie a envahi nos esprits tel un enfant recevant son jouet préféré.

Monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir mettre au centre de vos préoccupations humanitaires, d’aider vos orphelins que nous sommes, d’être dans des conditions de vie meilleures», ont-ils plaidé, dans un discours lu par leur représentant.

Ce déjeuner a été un succès retentissant à en croire le président du CNT, attirant l’attention des médias locaux et nationaux sur la situation des enfants orphelins. Il a également permis de renforcer la solidarité entre les nouvelles autorités et les enfants de l’orphelinat du centre de Kindia.

Sâa Robert Koundouno