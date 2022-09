CNT : des femmes du Mali venues dire « merci à la Guinée », ce que Dansa Kourouma leur a dit…

Elles étaient une dizaine de femmes dans la délégation Mali-Koura (nouveau Mali) à rencontrer mardi le président du conseil national de la transition (CNT), à Conakry.

Dépêchées par le président de la transition malienne, ces femmes matérialisent leur présence par leur reconnaissance du soutien apporté à leur pays par la Guinée pendant la période de sanction par la CEDEAO.,

«Nous remercions le président de la transition, ainsi que tout le peuple de Guinée pour ce qu’ils ont fait pour notre pays avant, pendant et après l’embargo » dit une membre de la délégation.

« Nous, les femmes de Mali-koura, nous ne pouvons pas changer le Mali mais nous pouvons changer le comportement des Maliens. Pour cela, nous devons nous libérer de nos problèmes et des fardeaux que nous traînons. D’où l’apport de notre président Assimi Goita qui œuvre d’arrache-pied pour le changement, c’est dans ce même cadre que le président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya se trouve. Alors, c’est dans cette optique que nous devons soutenir la Guinée au même titre que notre pays. Une raison de plus pour nous d’accepter que ces deux transitions réussissent » a souligné Mama Diaby, présidente du mouvement Mali-koura.

Le président du CNT Dr Dansa Kourouma, a dans son allocution, réitéré son engagement à respecter le pacte de fraternité entre ces pays frères au nom du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya

« La Guinée est un pays qui n’a pas commencé a affirmer son identité aujourd’hui. Si on a eu raison de la colonisation, le néocolonialisme existe encore avec plusieurs manières, une colonisation de mentalité, la division ethnique mais aussi la domination économique. Alors ils est important que nous nous battions. Pas contre un pays parce que c’est une perte de temps mais nous battons pour étendre notre surface d’indépendance pour profiter entièrement de la plénitude de nos libertés », a -t-il précisé.

Selon lui, restreindre le combat pour la liberté pour simple refus d’un pays est pour moi une mauvaise appréciation de la valeur de la liberté.

« Le combat qui doit être mené est différent d’un combat comme celui de la France ou d’un autre pays, mais c’est plutôt un combat pour récupérer l’indépendance totale du Mali et tous les pays de l’Afrique. Ça veut dire tout simplement qu’on ne peut pas rester tranquilles quand ça ne va pas Mali. Quand on a été touchés par Ebola, tous les pays ont fermé leurs frontières et même les étudiants ont été expulsés, on fouillait dans la plus grande humiliation dans les aéroports, on circulait librement au Mali. Mais vous voulez qu’on vous sanctionne et que la Guinée reste indifférente face à cette sanction ? Mais Non! Et le mot d’ordre de soutien vient du président de la transition, c’est lui qui a décidé que la Guinée restera avec le Mali et la Guinée n’acceptera pas les sanctions contre le Mali. A l’image de cette délégation composée de l’union des associations des femmes du Mali (Mali -koura), la Guinée et le Mali continuent de militer dans le cadre du renforcement des liens fraternels comme la participation à l’investiture ici en Guinée du président du CNT du Mali », à conclu Dr Dansa Kourouma.

Mayi Cissé