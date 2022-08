CNT : Dr Dansa Kourouma préside la plénière sur la problématique de l’éducation nationale

Le président du Conseil National de la Transition (CNT), Dr Dansa Kourouma a donné le coup d’envoi d’une plénière ce mercredi 24 août. Ces débats qui ont duré plusieurs heures avaient comme objectif d’échanger avec les ministres des départements sectoriels de l’éducation nationale, sur la problématique de l’enseignement en Guinée.

A l’entame de la plénière, le président du CNT a d’abord attiré l’attention de l’auditoire sur le mal causé par le faible taux d’admission suite aux derniers examens nationaux. Selon lui, les faibles pourcentages des taux d’admission aux différents examens nationaux son imputables tant à l’État qu’aux parents

« Les statistiques sont alarmantes. Selon le dernier recensement général de la population et de l’habitat 2014, seulement un tiers de la population adulte est alphabétisé dans notre pays. Nous comprenons donc que nous avons affaire à une population majoritairement illettrée qu’il convient d’accompagner pour acquérir les fondamentaux de savoir lire et écrire et compter. Il est regrettable de constater que même si de nos jours une très grande majorité des enfants sont scolarisés, la qualité ne suit pas pour autant et le décrochage scolaire est de plus en plus élevé entre les différents cycles. Le tord des uns et des autres c’est de ne pas avoir pris suffisamment en compte les dysfonctionnements et les tares qui gangrènent notre système d’éducatif », a-t-il déclaré Dr Dansa Kourouma.

Citant entre autres au titre de ces dysfonctionnements le faible niveau des enseignants, le déficit d’enseignants surtout en milieu rural, le manque d’infrastructure et de mobiliers scolaires, la faiblesse de rémunération et de motivation des enseignants, l’insuffisance de suivi des élèves par leurs parents, le manque de respect et de considération de nombreuses élèves vis-à-vis des enseignants, les grèves et manifestations politiques à répétition qui paralysent les cours et la faiblesse du budget alloué à l’éducation, Dr Dansa Kourouma estime que « cette carence assujettie nombreux de nos concitoyens à la manipulation et à l’instrumentalisation opposant les uns aux autres. Il est bien entendu plus facile de manipuler un homme ou une femme qui n’est pas allé à l’école que celui qui est instruit ».

S’en est suivi ensuite une série de questions des honorables conseillers du CNT à l’endroit des ministres du système éducatif.

Ces derniers un par un, ont expliqué les réformes mises en place par leur différents départements pour améliorer la capacité des établissements et la qualité de l’enseignement en Guinée.

Maciré Camara