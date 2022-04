CNT : Dr Dansa remet aux autorités de la transition le rapport de la mission de consultations des conseillers nationaux

A l’occasion d’une session plénière à l’hémicycle ce lundi 25 avril 2022, le président du CNT Dr Dansa Kourouma a procédé à la remise officielle du rapport de mission de consultations des conseillers nationaux dans les 33 préfectures de l’intérieur du pays les 5 communes de Conakry plus Kassa.

En l’absence du président de la République, c’est le ministre de la sécurité et de la protection civile qui représentant le président de la transition a reçu ledit rapport.

Selon le président du CNT qui a procédé à la lecture dudit rapport, lors de ces rencontres les populations guinéennes ont réitéré leur attachement à l’universalisme démocratique qui respecte ses réalités culturelles et sociales « à savoir : la limitation du nombre de partis politiques au strict minimum nécessaire en animation de vie politique paisible qui prend en compte l’idéologie politique du vivre ensemble solidaire et introduit la limitation du pouvoir d’un président de la République. Elles ont clairement exprimé le rêve de l’élargissement de la décentralisation et de la déconcentration du pouvoir avec une plus forte autonomie des collectivités locales. Elles espèrent un renforcement des institutions républicaines en termes de prérogatives et de capacités de contrôle réciproque des unes sur les autres. Elles aspirent à plus de sécurité pour et décisionnel processus électoral en éliminant l’ethnie et d’autres considérations irrationnelles dans le jeu politique. Sur fond de tenue d’élections référendaire, locale et générale crédible, transparente et équitable dans les délais raisonnables et ponctuels. Elles appellent de tous leurs vœux, au recensement exhaustive de la population tant en ce qui concerne l’état civil qu’en ce qu’il s’agisse du fichier électoral », a-t-il lu dans le rapport. Ajoutant que « de toute ces préoccupations, il est dit que l’Etat doit s’assumer devant le peuple par la reconnaissance de ses responsabilités face aux violations des droits humains, à sa capacité de faire la lumière, à son courage de demander pardon et à sa disponibilité de trouver les moyens pour la réparation symbolique des préjudices physiques, économiques et moraux étant entendu que la reconnaissance est précurseur de pardon». Puis se réjouissant de l’initiative d’instruire le premier ministre à évaluer les membres du gouvernement de la transition, Dr Dansa Kourouma dira que cette évaluation apparaît comme une importante étape consolidant la feuille de route du gouvernement qui constitue du point de vue du CNT « la base ou la clé du dialogue permanent entre l’organe législatif et l’exécutif qui permet au législatif de jouer pleinement son rôle de suivi de l’exécutif. C’est pourquoi le CNT encourage le gouvernement à poursuivre cette mesure dans la transparence pour permettre à nos concitoyens d’être au courant de la méthodologie et des résultats », a-t-il dit.

Au nom du Chef de l’Etat et président de la transition, le ministre de la sécurité et de la protection civile a remercié les conseillers du CNT et invité chacun à apporter sa pierre à l’édifice.

« C’est une étape importante qui est franchie dans la transition qui se veut transformatrice conformément à la volonté du chef de l’état de placer la transformation, la réédification de l’État au cœur de sa transition. Le président l’a dit on aimerait que ce soit la dernière. C’est le vœu de tout le monde et nos citoyens se sont exprimés clairement la dessus. Pour moi donc et au nom du chef de l’État, je vais me permettre de dire que l’espoir est permis pour que cette transition connaisse un succès. Et ça ça va nous permettre de passer aux étapes prochaines de la transition puisque comme vous le savez il y a beaucoup de défis à relever. Il faut se situer à la tête d’un département quelconque, à la tête d’une structure quelconque du pays pour vous rendre compte qu’il y a du boulot pour ne pas dire que tout est à refaire. Donc pour cette transition nous avons tous un devoir à jouer notamment les différents organes de la transition, ici tous présents, le Chef de l’État que j représente, le CNRD ici présent, les membres du gouvernement et le benjamin des organes de transition le CNT. Nous avons tous quelque chose à faire. Donc j’exhorte tous ici présents de faire ce que nous devons faire pour que ce pays change conformément à la vision du Chef de l’État. Mais pour cela il faut plus que l’effort humain que nous fournissons pour exagérer un peu », a déclaré Bachir Diallo.

