CNT/Faya sur le choix de Dansa: « c’est un très bon choix. Il faut sortir des émotions… »

» Je sais que même le prophète Mohamed (Paix et Salut sur Lui) n’a pas fait l’unanimité. Même Jésus Christ n’a pas fait l’unanimité chez lui-même. Donc, il n’y a aucun d’être humain qui peut prétendre obtenir l’unanimité(…) dans laquelle des intérêts divergeants existent », telle est la réaction à Mediaguinee ce lundi 24 janvier, du président du Bloc Libéral, ( BL), Dr Faya Millimouno concernant le choix de Dr Dansa Kourouma à la tête du Conseil national de Transition, (CNT).

« Ce qui nous concerne au niveau du BLOC Libéral, nous pensons que le choix de Dansa Kourouma est un très bon choix. Il faut sortir des émotions pour voir la valeur intrinsèque de la personne. Dansa a une expérience. Une expérience qui est pertinente au-delà du fait qu’il dirige la plus grande plate-forme de la société civile du pays », a fait savoir, le patron du BL.Rappelant que Dansa a été le rapporteur du CNT de 2010: « Et, ce CNT est resté en place rappelons-le presque jusqu’à la fin de l’année 2013. Il y a donc une expérience parlementaire en situation de crise. Et, la même situation que nous vivons aujourd’hui dans le pays. Il a une connaissance articulée. Il y a des gens qui vont toujours trouver en des autres ce qu’il faut critiquer. Mais en ce qui nous concerne, le choix est un très bon choix c’est pourquoi nous souhaitons un excellent succès à Dansa Kourouma ».

Elisa Camara

