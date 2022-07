CNT : le caucus des femmes de l’institution et la promotion du textile guinéen adoptés à l’unanimité

A l’occasion d’une plénière tenue ce vendredi 29 juillet à l’hémicycle, les conseillers du conseil national de la transition (CNT) ont examiné et adopté à l’unanimité deux résolutions relatives à la reconnaissance du caucus des femmes du CNT et la promotion du textile guinéen par les membres du CNT.

Le caucus des femmes du Conseil National de la Transition en Guinée (CFCNT Guinée) est une organisation représentative des 25 femmes conseillères nationales dans les réseaux des femmes parlementaires de la CEDEAO, de l’UA, de la francophonie et de l’Union interparlementaire. Il a été mis en place le 23 mai 2022, à Kindia. Dirigé par un bureau de neuf (09) membres, le caucus des femmes du CNT a pour mission de promouvoir la participation des femmes au pouvoir législatif, définir des stratégies pour la résolution des problèmes spécifiques aux femmes conseillères, travailler à la prise en compte systématique du genre dans les organes et le travail législatif, entre autres.

Quant à la résolution portant sur la promotion du textile guinéen, Professeur Hassane Bah, président de la commission santé, éducation, affaires sociales, art, sport et culture souligne que l’adoption de la résolution portant sur la promotion du textile guinéen revêt un double intérêt culturel et économique : « Sur le plan culturel, l’adoption de la résolution permettra la valorisation de notre identité culturelle : le léppi, la tenue de la forêt sacrée, le Kerdéli, à l’instar des autres pays de la sous-région tel que l’indigo du sahel, les pagnes Baoulé en Côte-d’Ivoire, les pagnes traditionnels dogons du Mali. Toujours sur le plan culturel, le respect de la tradition ancestrale, le respect de nos coutumes, la promotion de notre patrimoine culturel. Sur le plan économique, elle va permettre à nos artisans de vivre des fruits de leur travail, de créer de la richesse, de créer de l’emploi, de rehausser notre économie et développer notre pays. Cette résolution est bénéfique pour notre pays et favorable à l’émergence de l’artisanat, la valorisation de notre culture et au développement économique ».

Présent à la plénière, le ministre de la culture, du tourisme et de l’artisanat a indiqué que la promotion du textile guinéen est une priorité du gouvernement.

« A notre niveau, au niveau du gouvernement, nous faisons tous les jours les efforts pour nous conformer à cette décision que vous venez de prendre. Et, vous nous avez poussé à aller plus vite parce que le textile, ce n’est pas seulement ce qu’on met sur le corps, ça contient aussi notre patrimoine, l’ADN de notre patrimoine culturel y réside aussi. Ça veut dire que quelque part, la prise de conscience qui est en cours doit envahir nos esprits et nous pousser à nous approprier de notre patrimoine qui a tendance à être oublié. Ce qui nous concerne, mes amis artisans ici présents peuvent en témoigner, la première lutte que j’ai eu à mener, c’est déjà organiser ce beau monde, bien qu’il soit bien organisé. C’est de les amener dans un même esprit de partage d’expériences afin de mettre en place une chambre du métier de l’artisanat mais aussi, de réveiller des projets qui étaient déjà en cours à l’intérieur du pays à savoir : les centres d’expositions artisanaux. Nous avons entrepris ces projets, tous ces projets sont relancés, nous sommes aujourd’hui sur la construction des villages artisanaux. Et tout cela, pour travailler dans le sens de nous approprier non seulement notre savoir-faire ancestral, mais aussi et surtout de conserver ce que nous avons de plus ancien à nous, c’est à dire notre culture (…). Pour nous, c’est une priorité de se réapproprier des motifs guinéens et de les exporter. C’est ce qui a motivé le communiqué que nous avons pris avec le ministère du commerce pour barrer la route aux motifs qu’on appelle communément faré yaré », a déclaré Alpha Soumah, le ministre de la culture.

Les 64 conseillers du conseil national de la transition (CNT) présents lors de la plénière ont adopté à l’unanimité les deux résolutions.

Sadjo Bah

