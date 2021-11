CNT: le nombre de représentants de chaque de parti politique enfin connu…

.

Plusieurs inter-coalitions des partis politiques dont entre-autres: l’ANAD, la COPED, le RPG ARC-EN-CIEL, la branche politique du FNDC ont eu une rencontre dans la soirée de ce mercredi, 24 novembre à l’université Kofi Annan pour la désignation des représentants au Conseil national de la transition (CNT). Le but de cette rencontre a permis à l’ensemble des acteurs d’examiner les dossiers de présentation des candidats proposés par les coalitions et de les valider en prenant en compte les critères de compétence et de probité morale.

Selon Abdoulaye Kourouma, la répartition a été faite comme suit: au sein de l’ANAD, le parti UFDG a eu 2 candidats, l’UPG 1, UGDD 1. Au niveau de RPG ARC-EN-CIEL et alliés, le parti Jaune le RPG Arc-en-ciel a eu 2 représentants, l’UPR 1 et le parti GRUP 1Du côté de la branche politique du FNDC, l’UFR a eu 1 représentant, le PEDN 1. Au sein de la COPED: le PADES désignera 1 et le RRD 1 Pour finir, les autres, dont le Parti FIDEL ont eu 1.

Au-delà de cette question de désignation, Mme Bintou Touré, de la coalition, a dans son discours de rapport de toutes les coalitions présentes, rappelée ceci : « les acteurs politiques se sont engagés à contribuer aux efforts de rassemblement des Guinéens en cette période critique de notre histoire en se rassemblant eux-mêmes autour des valeurs cardinales de liberté et démocratie, malgré leurs divergences politiques et idéologiques. Ainsi, ils ont décidé de la création d’une large plateforme des partis politiques avec pour objectif de parler d’une même voix sur les grandes questions de la transition ».

Poursuivant, l’ex-députée de la neuvième législature a fait savoir que les acteurs politiques ont sollicité la mise en place par le CNRD d’un cadre de concertation entre les autorités de transition et la plateforme des politiques.Une manière, dit-elle, « d’échanger régulièrement et prendre en compte les avis de la classe politique sur les questions portant sur la bonne marche de la transition. Ils ont exprimé le souhait d’élargir la plateforme en associant les organisations de la société civile dans l’optique de la reconstitution des forces vives de la nation dont le rôle sera d’appuyer le CNRD pour un retour à l’ordre constitutionnel ».

Pour finir, dit-elle, « en ce qui concerne la difficile question de représentation au CNT, les acteurs politiques se sont accordés sur le principe que les personnes désignées doivent porter et défendre les intérêts de la classe politique dans son ensemble et non des partis auxquels ils appartiennent. Un certain nombre de critères au nombre de 18 ont été enregistrés dont les principaux portaient sur la représentativité, le poids électoral et le nombre de partis qui composent la coalition:.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08