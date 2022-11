CNT: le plan stratégique et opérationnel de l’institution validé

Les membres du conseil national de la transion guinéenne, et plusieurs autres personnes se sont réunis à Maferinya dans la préfecture de Forécariah du 23 au 25 novembre dans le but de doter le CNT d’un plan stratégique opérationnel valable.

Au terme de cet atelier hier vendredi matin, les participants ont mené plusieurs activités sportives et culturelles, en vue de renforcer la cohésion sociale entre les travailleurs de cette institution. Ensuite des prières et bénédictions ont été faites pour la bonne marche de la transition guinéenne mais aussi en faveur de la paix dans le pays.

Dr Dansa Kourouma, président du CNT, a d’abord manifesté sa joie, tout en remerciant tous les participants, les autorités locales de zone en général et en particulier le chef de l’Etat guinéen. Ensuite, il s’est réjoui du travail qui a été abattu pendant cette retraite et a promis que ce plan d’action sera disponible dans une semaine.

« C’est pour travailler intensément. Et si on laissait le processus d’élaboration dans les mains d’un consultant, on allait avoir un document qui est en déphasage avec nos réalités. Donc on s’est approprié, on a corrigé les plans d’action des commissions et dans une semaine, je serais en mesure, si Dieu l’accepte, de présenter à tous les bailleurs et à tous les acteurs de la transition le plan d’action du CNT. Dans ce plan là, vous verrez que toutes les aspirations profondes et légitimes du peuple de Guinée sont prises en compte.Vous savez, on nous a dit à l’enfance à l’école ,un esprit sain dans un corps sain. On a voulu organiser ces activités là pour renforcer la dynamique collective parce que le CNT est un organe collégial délibérant. C’est l’harmonie, la pluralité et surtout la convergence qui doit caractériser nos activités surtout de prise de décision. Donc à travers ces activités culturelles et sportives, renforcer notre cohésion et l’esprit d’équipe pour faire face aux défis de la transition », a-t-il souligné

Aux honorables conseillers, Dr Dansa Kourouma a décliné les défis à relever.

« Nous avons examiné notre plan stratégique, dans ses aspects théoriques et pratiques, mais aussi sa philosophie et les actions qui en découlent. Nous avons apporté des amendements. Aucune œuvre humaine n’est pas parfaite. Et les amendements vont être intégrés. Avec le leadership du consultant naturellement et la commission technique mise en place à cet effet. Vous allez aussi continuer à regarder votre plan d’action en fonction des orientations convenues lors de cette retraite et nous avons une semaine pour sortir un plan d’action et un plan stratégique opérationnel de notre institution. Et qui correspond aux projections faites par rapport à la durée de la transition et conformément aux dispositions de la charte de la transition. Alors après ce travail, le bureau exécutif aura la responsabilité, appuyé par les commissions techniques de l’administration et le cabinet, de mettre en œuvre ce plan stratégique et opérationnel qui en découle. Vous savez l’importance c’est pour savoir d’où nous venons et où nous voulons aller. Et je vais vous garantir quelque chose, une fois le plan approuvé par la plénière, le document sera mis en œuvre scrupuleusement en tenant compte de nos valeurs. Mais aussi de la charte de la transition qui définit nos missions, mais le règlement intérieur qui donne les détails d’implantation des missions du CNT. Et rassurez-vous qu’en plus de la responsabilité de la neutralité et de la transparence qui doit caractériser nos travaux, on va ajouter un autre terme . C’est la rigueur. 24 mois de transition, ce n’est absolument rien par rapport à la vie d’une nation ou par rapport aux défis à relever dans notre pays. Donc nous devons gérer rationnellement le temps », a-t-il demandé à aux conseillers.

Pour terminer, Dr Dansa Kourouma, premier responsable de cette institution, a aussi indiqué que la dernière étape de cet exercice de planification va porter sur la vulgarisation du plan stratégique pour que le peuple de Guinée comprenne qu’ils ont conscience de leur mission et qu’ils ont les moyens et les outils de la mise en œuvre de leur mission.

Christine Finda Kamano

622716906