CNT : les conseillers nationaux adoptent deux ‘’importants’’ textes

Les conseillers nationaux du Conseil National de la Transition (CNT) sous la présidence de leur président, Dr Dansa Kourouma ont adopté ce mercredi 10 août 2022, deux (2) textes. C’était en présence du Premier ministre par intérim, Bernard Goumou, des membres du gouvernement, des cadres techniques des départements ministériels concernés et de plusieurs invités de marque.

Cette plénière portait sur l’autorisation de ratification d’un accord de prêt relatif à l’acquisition du vaccin covid-19 au profit des populations guinéennes signé entre la République de Guinée et la Banque islamique de développement (BID) le 04 septembre 2021. Et la ratification de l’ordonnance O/2021/PRG/CNRD/SGG du 31 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022, promulguée par le décret D/2022/0002/PRG/CNRD/SGG du 03 janvier 2022.

Concernant l’accord de prêt relatif à l’acquisition du vaccin covid-19 au profit des populations guinéennes signé entre la République de Guinée et la Banque islamique de développement (BID), c’est un projet de financement conforme aux principes de la finance islamique selon le rapporteur de la commission générale du CNT.

« Ce projet soumis à notre appréciation comporte 22 sections et 3 appendices et est mis à disposition aux conditionnalités ci-après : le prix de vente sera composé du coût total de l’expédition plus une marge bénéficiaire de 2,5% par an ; la durée de remboursement est fixée à 24 mois dont : au 18ème mois (50% du principal plus 18 mois de marge bénéficiaire) ; au 24ème mois (50% du principal plus 24 mois de marge bénéficiaire. Le projet d’acquisition des vaccins Covid-19, produits médicaux et équipements liés est financé conjointement par : la BID pour un montant de 10 millions de dollars US ; Des économies réalisées sur les projets en voie de clôture dans le pays pour montant de 5 250 000 dollars et l’ITFC pour 5 millions de dollars…»

Quant au second texte (ordonnance 02021/PRG/CNRD/SGG du 31 décembre 2021 portant loi des finances pour l’année 2022), promulguée par le décret D/2022/0002/PRG/CNRD/SGG du 03 janvier 2022.

YK