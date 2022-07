CNT : les conseillers nationaux adoptent le document de programme budgétaire pluriannuelle 2023-2025

En plénière ce mercredi 27 juillet 2022, les conseillers nationaux du Conseil National de la Transition (CNT) ont adopté à l’unanimité le document de Programmation Budgétaire Pluriannuelle (Cadre Budgétaire à Moyen Terme/Cadre Dépense à Moyen Terme pour 2023-2025) récemment présenté par le Gouvernement à travers les ministres du pool économique.

C’était sous la présidence de Dr Dansa Kourouma, président de l’institution (CNT) et en présence des membres et représentants de plusieurs entités du pays dont le CNRD, le Premier ministre par intérim, le gouvernement, les présidents des institutions républicaines, les corps diplomatiques et consulaires accrédités en Guinée, les représentants des coalitions politiques, des représentants des confessions religieuses, des représentants des organisations de la presse publique et privée.

Bien avant cette adoption, il y a eu un débat d’orientation budgétaire visant à permettre aux conseillers nationaux de faire des propositions en amont dans le cadre l’élaboration du budget de l’Etat. Ces propositions concrètes qui s’adossent sur les aspirations légitimes des Guinéens, pourraient permettre au gouvernement de bâtir un budget citoyen pour le développement de la Guinée.

Lors de la présentation récente dudit document de programme budgétaire pluriannuelle, le ministre du Budget, Moussa Cissé avait fait savoir que le cadrage budgétaire 2023-2025 tire ses hypothèses du cadrage macroéconomique stabilisé en avril 2022 par le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan.

« Les grandes lignes de ce cadrage reposent sur les éléments suivants : La réduction d’un taux de croissance du PIB de 5,6% en 2023 ; 6,2% en 2024 et 2025 ; Une maitrise du taux d’inflation (moyenne annuelle) à hauteur de 10,2% en 2023 ; 9,8% en 2024 et 8,2% en 2025 ; Un taux de pression fiscale hors mesure nouvelles supérieur à 13% et notamment de 13,90% en 2023 ; Un taux de change stabilisé à 9 751 GNF pour 1 dollar en 2023 ; 9 749 en 2024 et 9 745 en 2025. Sur la base de ces hypothèses, les recettes et dons vont s’accroitre de 19,4% en moyenne annuelle sur la période pour atteindre 29 642,55 Mds en 2023, 33 792,92 Mds en 2024 et 39 098,56 Mds en 2025. Elles sont composées à plus de 82% par des recettes fiscales. Les projections pour les trois (3) régies financières s’élèvent à 89 709,94 Mds avec un taux d’accroissement moyen de 11,72%. Les contributions respectives sont de 48,93% par la direction générale des Impôts, 43,79% pour la direction générale des Douanes et 7,28% pour la direction générale du Trésor et de la Comptabilité Publique », disait-il.

Le rapport de l’examen du document par les conseillers a été lu par la conseillère Fatima Camara, rapporteur de la commission de fond. Dans sa communication, elle fera savoir que « présenté en séance plénière du samedi 23 juillet 2022, le document de programme budgétaire pluriannuelle 2023-2025 a permis aux conseillers nationaux de la transition d’entamer le débat d’orientation budgétaire d’ordre 2022 qui s’est poursuivi en commission, inter-commission et en plénière conformément au chronogramme adopté à cet effet. Par la suite, les ministres de l’Economie, des Finances et du Plan, du Budget et le Gouverneur de la BCRG ont exposé les grandes orientations du gouvernement relatives à la programmation budgétaire triennale des recettes, dépenses, solde, moyen de financement ainsi que la situation monétaire… »

C’est au terme de toutes les interventions y afférentes dont celles du ministre du Budget et les rapporteurs des différentes commissions que les conseillers nationaux présents ont adopté à l’unanimité ce document de programme budgétaire pluriannuelle 2023-2025.

Youssouf Keita