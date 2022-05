CNT : les conseillers nationaux échangent avec les représentants d’entités du pays

Toujours dans le cadre des 100 jours de son installation, le Conseil National de la Transition (CNT) a organisé ce jeudi 26 mai au palais du peuple de Conakry, des rencontres séparées avec quelques entités du pays à savoir les acteurs politiques, de la société civile, de la presse, des élus locaux et chefs de quartier. Au total, trois (3) panels se sont tenus ce jeudi dans les locaux de l’institution.

Selon les membres de l’institution (CNT), le but de ces rencontres est d’expliquer le bilan des 100 jours d’activité du CNT mais aussi de recueillir l’avis des invités (chefs de quartiers et élus locaux) sur la future organisation administrative de la nation.

A u sortir de la salle de réunion, Elhadj Mansa Moussa Sidibé, conseiller et membre de la commission des lois a tenu à préciser : « La mission qu’on avait au départ, était de leur expliquer ce que nous avons pu faire pendant les 100 premiers jours de notre installation. Nous leur avons également défini les programmes que nous avons mis en place, les problèmes que nous attendons d’établir. Ils ont compris qu’au fond, le CNT ne se met pas en position du diktat, mais plutôt on se met en position de l’écoute des populations sur leurs préoccupations, sur les missions de la transition. Ils ont compris que c’est par ce qu’ils définiront et pour l’ensemble des populations guinéennes que le CNT est en train de travailler. Ensemble, nous avons confié une mission aux chefs de quartiers et élus locaux, une mission qui consiste à définir les rôles, les missions, les avantages, les inconvenants et tous les autres problèmes dans les communes, les préfectures, les sous-préfectures, les quartiers et mêmes dans les carrés. Nous avons de cela pour faire une loi fiable, une loi qui va se passer désormais de toute forme de transition. Nous attendons de cette entité précisément, ce qu’elle attend de nous en ce qui concerne l’organisation administrative de la Guinée…»

Pour sa part, Abdoulaye Djibril Dabo, chef de quartier de Ratoma-centre n’a pas caché ses impressions : « Cette transition doit être une dernière pour la République de Guinée. Pour que cela soit possible, il faut qu’on puisse rencontrer les autorités à la base, c’est pourquoi le CNT a jugé nécessaire de nous appeler aujourd’hui pour qu’on échange parce qu’il ne faut pas faire des lois en calquant sur d’autres personnes qui ne sont pas des sujets de ces lois. Il faut que réellement, les lois qui seront faites soient les aspirations profondes des citoyens. Les chefs de quartier étant en contact directe avec la population, doivent être associés de la conception à la réalisation de tous les travaux qui devraient nous conduire au succès. »

