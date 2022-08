CNT : les conseillers nationaux ratifient un prêt de 55 millions de dollars avec la BADEA

En plénière extraordinaire ce vendredi 26 août 2022, les conseillers nationaux du Conseil National de la Transition (CNT) sous la présidence de leur président, Dr Dansa Kourouma ont examiné, ratifié ce vendredi 26 août 2022, l’accord ligne de financement d’opérations d’importation de biens en provenance des pays arabes pour la République de Guinée signé le 1er juillet 2022 pour un montant de 55 millions de dollars.

C’était en présence des présidents des institutions républicaines, le Premier ministre, chef du gouvernement, le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, le ministre de l’Agriculture et du l’Élevage, la gouverneure de la ville de Conakry, les maires des six communes de Conakry, le représentant de la Chambre Nationale de l’Agriculture de Guinée (CNAG) et la Confédération Nationale des Organisations Paysannes de Guinée (CNOPG).

C’est un prêt accordé par la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA).

Dans son intervention de circonstance, le président de la commission Economie-Finances du CNT est largement revenu sur les conditionnalités de la mise à disposition de ce prêt se résument selon lui comme suit :

– Une durée de disponibilité du crédit de 12 mois ;

– Un taux intérêt de 4,5% par an sur le montant décaissé non encore remboursé ;

– Une commission d’engagement de 0,25% par an sur le montant du crédit non décaissé à compter du 91ème jour de la signature ;

– Une commission d’administration de 0,50% du montant du crédit à la signature ;

– Un frais d’évaluation de 0,25% du montant du crédit à la signature ;

– Un frais d’émission de la lettre de crédit de 0,50% du montant de la lettre crédit à l’émission ;

– Une période de remboursement de 3 ans dont une année de moratoire à compter du 1er décaissement.

Etant le principal concerné, le chef du département de l’Agriculture et de l’Elevage s’est confié à la presse en ces termes : « Nous sommes très contents d’avoir échangé avec des compatriotes très engagés pour la population, qui s’investissent profondément dans les dossiers, qui les comprennent et qui posent des préoccupations les plus utiles pour la population. Nous savons tous que le secteur d’agriculture a beaucoup de défis. C’est pour cela que nous sommes à ce niveau et nous avons grand espoir entre le CNT et le gouvernement et avec les ressources que nous sommes en train de mobiliser et le contrôle que le CNT va faire dans l’utilisation de ces ressources, nous allons bientôt trouver des solutions plus soutenables pour les populations rurales », dira entre autres le ministre Mamoudou Nagnalén Barry.

Plus loin, il a tenu à préciser : « Après cette ratification, on va directement engager les premières opérations avec la BADEA pour que dans les semaines à venir les premières livraisons puissent commencer. Il faut que les populations sachent que quand l’offre va augmenter, les prix vont diminuer… »

Parmi les principales recommandations faites par les conseillers nationaux auprès figurent la mise en place d’unités de production d’engrais, la constitution de structures nationales et locales de suivi de la distribution d’engrais sous le contrôle des chambres locales d’agriculture.

Youssouf Keita